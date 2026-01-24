Як використовувати харчову плівку на городі для захисту рослин

Один трюк із харчовою плівкою — і рослини в безпеці
Навесні та на початку літа молоді рослини часто страждають від холодних ночей, вітру та різких перепадів температури. Саме в цей період городники шукають простий і швидкий спосіб захистити посадки без будівництва теплиць і зайвих витрат.
Новини.LIVE пояснює, як звичайна харчова плівка допомагає створити тимчасовий захист для грядок, зберегти тепло й уберегти рослини.
Навіщо городники використовують харчову плівку
Молоді рослини найбільше страждають від:
- нічних похолодань;
- різких поривів вітру;
- перепадів температури після висадки у відкритий ґрунт.
Харчова плівка допомагає швидко створити захисний бар’єр і зберегти тепло біля грядки.
Як зробити захист із харчової плівки
Для простого пристрою знадобляться:
- харчова плівка;
- 4-6 кілочків;
- кілька хвилин часу.
Кілочки вбивають по периметру грядки, після чого обмотують їх харчовою плівкою, з’єднуючи між собою. У результаті виходить тимчасовий парник, який зменшує вплив вітру та утримує тепло.
Чому цей спосіб працює
Плівка:
- захищає рослини від холодного повітря;
- знижує втрату вологи;
- не заважає світлу;
- легко знімається вдень і використовується повторно.
Такий простий прийом дозволяє зберегти розсаду, прискорити адаптацію рослин і не втратити майбутній урожай навіть у нестабільну погоду.
