Україна
Головна Дім та город Один трюк із харчовою плівкою — і рослини в безпеці

Один трюк із харчовою плівкою — і рослини в безпеці

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:11
Як використовувати харчову плівку на городі для захисту рослин
Дівчина тримає харчову плівку. Фото: iStockphoto

Навесні та на початку літа молоді рослини часто страждають від холодних ночей, вітру та різких перепадів температури. Саме в цей період городники шукають простий і швидкий спосіб захистити посадки без будівництва теплиць і зайвих витрат.

Новини.LIVE пояснює, як звичайна харчова плівка допомагає створити тимчасовий захист для грядок, зберегти тепло й уберегти рослини.

Навіщо городники використовують харчову плівку

Молоді рослини найбільше страждають від:

  • нічних похолодань;
  • різких поривів вітру;
  • перепадів температури після висадки у відкритий ґрунт.

Харчова плівка допомагає швидко створити захисний бар’єр і зберегти тепло біля грядки.

Як зробити захист із харчової плівки

Для простого пристрою знадобляться:

  • харчова плівка;
  • 4-6 кілочків;
  • кілька хвилин часу.

Кілочки вбивають по периметру грядки, після чого обмотують їх харчовою плівкою, з’єднуючи між собою. У результаті виходить тимчасовий парник, який зменшує вплив вітру та утримує тепло.

Чому цей спосіб працює

Плівка:

  • захищає рослини від холодного повітря;
  • знижує втрату вологи;
  • не заважає світлу;
  • легко знімається вдень і використовується повторно.

Такий простий прийом дозволяє зберегти розсаду, прискорити адаптацію рослин і не втратити майбутній урожай навіть у нестабільну погоду.

Ми вже писали про те, які рослини найкраще садити поруч з огірками та яких сусідів варто уникати.

Раніше пояснювали те, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.

Детальніше розповідали про те, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
