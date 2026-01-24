Як використовувати харчову плівку на городі для захисту рослин

Дівчина тримає харчову плівку. Фото: iStockphoto

Навесні та на початку літа молоді рослини часто страждають від холодних ночей, вітру та різких перепадів температури. Саме в цей період городники шукають простий і швидкий спосіб захистити посадки без будівництва теплиць і зайвих витрат.

Новини.LIVE пояснює, як звичайна харчова плівка допомагає створити тимчасовий захист для грядок, зберегти тепло й уберегти рослини.

Навіщо городники використовують харчову плівку

Молоді рослини найбільше страждають від:

нічних похолодань;

різких поривів вітру;

перепадів температури після висадки у відкритий ґрунт.

Харчова плівка допомагає швидко створити захисний бар’єр і зберегти тепло біля грядки.

Як зробити захист із харчової плівки

Для простого пристрою знадобляться:

харчова плівка;

4-6 кілочків;

кілька хвилин часу.

Кілочки вбивають по периметру грядки, після чого обмотують їх харчовою плівкою, з’єднуючи між собою. У результаті виходить тимчасовий парник, який зменшує вплив вітру та утримує тепло.

Чому цей спосіб працює

Плівка:

захищає рослини від холодного повітря;

знижує втрату вологи;

не заважає світлу;

легко знімається вдень і використовується повторно.

Такий простий прийом дозволяє зберегти розсаду, прискорити адаптацію рослин і не втратити майбутній урожай навіть у нестабільну погоду.

