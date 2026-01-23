Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Секрет больших цветов орхидеи — доступное средство для полива

Секрет больших цветов орхидеи — доступное средство для полива

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:46
Чем поливать орхидею зимой - простое средство, дающее крупные цветы
Девушка поливает орхидею. Фото: Freepik

В зимний период орхидеи ослабевают из-за сухого воздуха и перепадов температуры. Однако существует простой способ стимулировать их цветение и увеличить размер бутонов благодаря естественной подкормке.

Новини.LIVE рассказывает, чем поливать орхидею зимой, чтобы весной она образовала большие и крепкие цветы.

Реклама
Читайте также:

Почему орхидеи слабеют зимой

Зимой орхидеи страдают от сухого воздуха и сквозняков, особенно если стоят на холодных подоконниках. Стресс тормозит формирование цветоносов и делает бутоны мелкими. Перенос растения в более теплое место и правильное увлажнение помогают быстро восстановить его состояние.

Что добавить в воду для полива

Специалисты советуют использовать рисовую воду — жидкость, которая остается после промывки или варки риса. Она содержит:

  • витамины группы B;
  • магний;
  • фосфор;
  • калий.

Эти вещества укрепляют корни и стимулируют рост цветоноса.

Как правильно приготовить рисовую воду

  1. Соберите жидкость после варки риса без соли и масла.
  2. Дайте ей остыть.
  3. Разбавьте 1:4 с чистой водой, чтобы избежать избытка крахмала.
  4. Используйте для полива или опрыскивания субстрата.

Разведение необходимо, так как концентрированный крахмал может ухудшить дренаж и повредить корни.

Как часто поливать и когда ждать результата

Поливайте орхидею рисовой водой раз в 4 недели. Средство укрепляет корневую систему и помогает накапливать энергию для будущего цветения. Уже весной растение образует заметно более крупные цветы и более выносливый цветонос.

Мы уже писали о том, какие два сорта свеклы формируют крупные плоды и обеспечивают рекордную урожайность.

Ранее объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Подробнее рассказывали о том, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

растения цветы советы орхидея эффективные способы полив
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации