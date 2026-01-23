Чем поливать орхидею зимой - простое средство, дающее крупные цветы

Девушка поливает орхидею. Фото: Freepik

В зимний период орхидеи ослабевают из-за сухого воздуха и перепадов температуры. Однако существует простой способ стимулировать их цветение и увеличить размер бутонов благодаря естественной подкормке.

Новини.LIVE рассказывает, чем поливать орхидею зимой, чтобы весной она образовала большие и крепкие цветы.

Почему орхидеи слабеют зимой

Зимой орхидеи страдают от сухого воздуха и сквозняков, особенно если стоят на холодных подоконниках. Стресс тормозит формирование цветоносов и делает бутоны мелкими. Перенос растения в более теплое место и правильное увлажнение помогают быстро восстановить его состояние.

Что добавить в воду для полива

Специалисты советуют использовать рисовую воду — жидкость, которая остается после промывки или варки риса. Она содержит:

витамины группы B;

магний;

фосфор;

калий.

Эти вещества укрепляют корни и стимулируют рост цветоноса.

Как правильно приготовить рисовую воду

Соберите жидкость после варки риса без соли и масла. Дайте ей остыть. Разбавьте 1:4 с чистой водой, чтобы избежать избытка крахмала. Используйте для полива или опрыскивания субстрата.

Разведение необходимо, так как концентрированный крахмал может ухудшить дренаж и повредить корни.

Как часто поливать и когда ждать результата

Поливайте орхидею рисовой водой раз в 4 недели. Средство укрепляет корневую систему и помогает накапливать энергию для будущего цветения. Уже весной растение образует заметно более крупные цветы и более выносливый цветонос.

