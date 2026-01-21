Чем подкормить абрикос для большого урожая - три эффективных и доступных удобрения

Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Абрикос прихотлив, но правильно подобранные подкормки способны резко увеличить количество плодов и укрепить дерево перед сезоном. В этом случае важно знать, когда и что вносить.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить абрикос, чтобы дерево дало значительно больше плодов.

Реклама

Читайте также:

Древесная зола — основа обильного плодоношения

Вносится в конце февраля или ранней весной, когда нет сильных морозов.

Содержит калий, магний, фосфор и другие минералы, отвечающие за формирование плодов.

Не использовать угольную золу — она может быть токсичной.

Рыбная мука — недооцененная, но чрезвычайно эффективная подкормка

Доступный и дешевый продукт с высокой концентрацией питательных веществ.

Быстро обогащает почву минералами и витаминами.

Помогает дереву активно наращивать завязь и накапливать силы перед плодоношением.

Компост — подкормка после сбора урожая

Вносится после завершения плодоношения, а не до него.

Помогает дереву восстановиться, укрепить корневую систему и заложить потенциал для урожая следующего года.

Является безопасным органическим источником долговременного действия.

Когда начинать подкормку

В этом случае ориентируйтесь на погоду: начало работ приходится на период без устойчивых морозов и при появлении солнца. Правильная схема внесения трех удобрений помогает абрикосу стабильно плодоносить и давать крупные, сладкие и ароматные плоды.

Мы уже писали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Ранее объясняли то, каких ошибок во время пересадки орхидеи стоит избегать, чтобы растение быстрее восстановилось.

Подробнее рассказывали о том, почему на окнах образуется наледь и какие действия действительно помогают избавиться от нее.