Подкормите так абрикос — и урожай вырастет в несколько раз

Подкормите так абрикос — и урожай вырастет в несколько раз

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 07:13
Чем подкормить абрикос для большого урожая - три эффективных и доступных удобрения
Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Абрикос прихотлив, но правильно подобранные подкормки способны резко увеличить количество плодов и укрепить дерево перед сезоном. В этом случае важно знать, когда и что вносить.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить абрикос, чтобы дерево дало значительно больше плодов.

Древесная зола — основа обильного плодоношения

  • Вносится в конце февраля или ранней весной, когда нет сильных морозов.
  • Содержит калий, магний, фосфор и другие минералы, отвечающие за формирование плодов.
  • Не использовать угольную золу — она может быть токсичной.

Рыбная мука — недооцененная, но чрезвычайно эффективная подкормка

  • Доступный и дешевый продукт с высокой концентрацией питательных веществ.
  • Быстро обогащает почву минералами и витаминами.
  • Помогает дереву активно наращивать завязь и накапливать силы перед плодоношением.

Компост — подкормка после сбора урожая

  • Вносится после завершения плодоношения, а не до него.
  • Помогает дереву восстановиться, укрепить корневую систему и заложить потенциал для урожая следующего года.
  • Является безопасным органическим источником долговременного действия.

Когда начинать подкормку

В этом случае ориентируйтесь на погоду: начало работ приходится на период без устойчивых морозов и при появлении солнца. Правильная схема внесения трех удобрений помогает абрикосу стабильно плодоносить и давать крупные, сладкие и ароматные плоды.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
