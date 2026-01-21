Чем подкормить абрикос для большого урожая - три эффективных и доступных удобрения

Подкормите так абрикос — и урожай вырастет в несколько раз
Абрикос прихотлив, но правильно подобранные подкормки способны резко увеличить количество плодов и укрепить дерево перед сезоном. В этом случае важно знать, когда и что вносить.
Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить абрикос, чтобы дерево дало значительно больше плодов.
Древесная зола — основа обильного плодоношения
- Вносится в конце февраля или ранней весной, когда нет сильных морозов.
- Содержит калий, магний, фосфор и другие минералы, отвечающие за формирование плодов.
- Не использовать угольную золу — она может быть токсичной.
Рыбная мука — недооцененная, но чрезвычайно эффективная подкормка
- Доступный и дешевый продукт с высокой концентрацией питательных веществ.
- Быстро обогащает почву минералами и витаминами.
- Помогает дереву активно наращивать завязь и накапливать силы перед плодоношением.
Компост — подкормка после сбора урожая
- Вносится после завершения плодоношения, а не до него.
- Помогает дереву восстановиться, укрепить корневую систему и заложить потенциал для урожая следующего года.
- Является безопасным органическим источником долговременного действия.
Когда начинать подкормку
В этом случае ориентируйтесь на погоду: начало работ приходится на период без устойчивых морозов и при появлении солнца. Правильная схема внесения трех удобрений помогает абрикосу стабильно плодоносить и давать крупные, сладкие и ароматные плоды.
