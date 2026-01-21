Чим підживити абрикос для великого врожаю - три ефективні та доступні добрива

Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Абрикос вибагливий, але правильно підібрані підживки здатні різко збільшити кількість плодів і зміцнити дерево перед сезоном. У цьому випадку важливо знати, коли й що вносити.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити абрикос, щоб дерево дало значно більше плодів.

Деревна зола — основа рясного плодоношення

Вноситься наприкінці лютого або ранньою весною, коли немає сильних морозів.

Містить калій, магній, фосфор та інші мінерали, що відповідають за формування плодів.

Не використовувати вугільну золу — вона може бути токсичною.

Рибне борошно — недооцінена, але надзвичайно ефективна підживка

Доступний і дешевий продукт із високою концентрацією поживних речовин.

Швидко збагачує ґрунт мінералами й вітамінами.

Допомагає дереву активно нарощувати зав’язь та накопичувати сили перед плодоношенням.

Компост — підживлення після збору урожаю

Вноситься після завершення плодоношення, а не до нього.

Допомагає дереву відновитися, зміцнити кореневу систему і закласти потенціал для врожаю наступного року.

Є безпечним органічним джерелом довготривалої дії.

Коли починати підживлення

У цьому випадку орієнтуйтеся на погоду: початок робіт припадає на період без стійких морозів і при появі сонця. Правильна схема внесення трьох добрив допомагає абрикосу стабільно плодоносити й давати великі, солодкі та ароматні плоди.

