Головна Дім та город Підживіть так абрикос — і врожай виросте у кілька разів

Підживіть так абрикос — і врожай виросте у кілька разів

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 07:13
Чим підживити абрикос для великого врожаю - три ефективні та доступні добрива
Полив плодового дерева. Фото: Pinterest

Абрикос вибагливий, але правильно підібрані підживки здатні різко збільшити кількість плодів і зміцнити дерево перед сезоном. У цьому випадку важливо знати, коли й що вносити.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити абрикос, щоб дерево дало значно більше плодів.

Читайте також:

Деревна зола — основа рясного плодоношення

  • Вноситься наприкінці лютого або ранньою весною, коли немає сильних морозів.
  • Містить калій, магній, фосфор та інші мінерали, що відповідають за формування плодів.
  • Не використовувати вугільну золу — вона може бути токсичною.

Рибне борошно — недооцінена, але надзвичайно ефективна підживка

  • Доступний і дешевий продукт із високою концентрацією поживних речовин.
  • Швидко збагачує ґрунт мінералами й вітамінами.
  • Допомагає дереву активно нарощувати зав’язь та накопичувати сили перед плодоношенням.

Компост — підживлення після збору урожаю

  • Вноситься після завершення плодоношення, а не до нього.
  • Допомагає дереву відновитися, зміцнити кореневу систему і закласти потенціал для врожаю наступного року.
  • Є безпечним органічним джерелом довготривалої дії.

Коли починати підживлення

У цьому випадку орієнтуйтеся на погоду: початок робіт припадає на період без стійких морозів і при появі сонця. Правильна схема внесення трьох добрив допомагає абрикосу стабільно плодоносити й давати великі, солодкі та ароматні плоди.







врожай дерева добрива поради город абрикос сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
