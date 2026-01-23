Чим поливати орхідею взимку - простий засіб, що дає великі квіти

Дівчина поливає орхідею. Фото: Freepik

У зимовий період орхідеї слабшають через сухе повітря та перепади температури. Проте існує простий спосіб стимулювати їхнє цвітіння та збільшити розмір бутонів завдяки природному підживленню.

Новини.LIVE розповідає, чим поливати орхідею взимку, щоб навесні вона утворила великі й міцні квіти.

Чому орхідеї слабшають узимку

Взимку орхідеї потерпають від сухого повітря та протягів, особливо якщо стоять на холодних підвіконнях. Стрес гальмує формування квітконосів і робить бутони дрібними. Перенесення рослини у тепліше місце та правильне зволоження допомагають швидко відновити її стан.

Що додати у воду для поливу

Фахівці радять використовувати рисову воду — рідину, що залишається після промивання або варіння рису. Вона містить:

вітаміни групи B;

магній;

фосфор;

калій.

Ці речовини зміцнюють коріння та стимулюють ріст квітконоса.

Як правильно приготувати рисову воду

Зберіть рідину після варіння рису без солі й олії. Дайте їй охолонути. Розбавте 1:4 із чистою водою, щоб уникнути надлишку крохмалю. Використовуйте для поливу або обприскування субстрату.

Розведення необхідне, бо концентрований крохмаль може погіршити дренаж і пошкодити коріння.

Як часто поливати та коли чекати результату

Поливайте орхідею рисовою водою раз на 4 тижні. Засіб зміцнює кореневу систему та допомагає накопичувати енергію для майбутнього цвітіння. Уже навесні рослина утворить помітно більші квіти і витриваліший квітконос.

