Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Секрет великих квітів орхідеї — доступний засіб для поливу

Секрет великих квітів орхідеї — доступний засіб для поливу

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:46
Чим поливати орхідею взимку - простий засіб, що дає великі квіти
Дівчина поливає орхідею. Фото: Freepik

У зимовий період орхідеї слабшають через сухе повітря та перепади температури. Проте існує простий спосіб стимулювати їхнє цвітіння та збільшити розмір бутонів завдяки природному підживленню.

Новини.LIVE розповідає, чим поливати орхідею взимку, щоб навесні вона утворила великі й міцні квіти.

Реклама
Читайте також:

Чому орхідеї слабшають узимку

Взимку орхідеї потерпають від сухого повітря та протягів, особливо якщо стоять на холодних підвіконнях. Стрес гальмує формування квітконосів і робить бутони дрібними. Перенесення рослини у тепліше місце та правильне зволоження допомагають швидко відновити її стан.

Що додати у воду для поливу

Фахівці радять використовувати рисову воду — рідину, що залишається після промивання або варіння рису. Вона містить:

  • вітаміни групи B;
  • магній;
  • фосфор;
  • калій.

Ці речовини зміцнюють коріння та стимулюють ріст квітконоса.

Як правильно приготувати рисову воду

  1. Зберіть рідину після варіння рису без солі й олії.
  2. Дайте їй охолонути.
  3. Розбавте 1:4 із чистою водою, щоб уникнути надлишку крохмалю.
  4. Використовуйте для поливу або обприскування субстрату.

Розведення необхідне, бо концентрований крохмаль може погіршити дренаж і пошкодити коріння.

Як часто поливати та коли чекати результату

Поливайте орхідею рисовою водою раз на 4 тижні. Засіб зміцнює кореневу систему та допомагає накопичувати енергію для майбутнього цвітіння. Уже навесні рослина утворить помітно більші квіти і витриваліший квітконос.

Ми вже писали про те, які два сорти буряка формують великі плоди та забезпечують рекордну врожайність.

Раніше пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

Детальніше розповідали про те, які сорти довгоплідних огірків дають найбільші та найсмачніші плоди.

рослини квіти поради орхідея ефективні способи полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації