Главная Дом и огород Картофельные очистки дают удобрение мощнее компоста

Картофельные очистки дают удобрение мощнее компоста

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 01:15
Как сделать удобрение из картофельных очисток - легкий способ для подкормки растений
Мужчина чистит картофель. Фото: Freepik

Картофельные очистки можно превратить в универсальное удобрение, которое идеально подходит для рассады и молодых растений. В кожуре содержатся калий, фосфор и магний, но польза будет только после правильной подготовки.

Новини.LIVE объясняет, как сделать эффективное удобрение из картофельных очисток и как его использовать без вреда для растений.

Читайте также:

Почему очистки — ценное удобрение

В картофельной кожуре много важных элементов: калий, фосфор, магний, крахмал. Они укрепляют корневую систему и стимулируют молодые растения на старте. Но сырые очистки непригодны — они гниют и могут занести бактерии и грибки.

Как правильно подготовить очистки

Чтобы получить безопасное и концентрированное удобрение, очистки нужно высушить в духовке. Шаги:

  • разложить кожуру тонким слоем на противень;
  • сушить при 150°C, пока очистки не станут ломкими;
  • следить, чтобы не подгорели — испорченный материал непригоден;
  • высокая температура уничтожает споры грибков и бактерии.

Как сделать порошок-концентрат

Высушенные очистки нужно перемолоть в блендере или кофемолке до состояния мелкой муки. Порошок хранят в герметичной банке несколько месяцев. При высадке овощей достаточно добавить щепотку порошка в лунку — он не обжигает корни и обеспечивает мягкое питание.

Почему нельзя бросать очистки в компост

Сырые кожуры могут содержать возбудители болезней и заражать весь компостный ящик. В виде порошка риск отсутствует — очищенный термически концентрат безопасен и хорошо усваивается растениями. Такая подкормка делает рассаду крепче, а урожай — стабильнее и обильнее.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
