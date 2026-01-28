Лучшие сорта помидоров черри в 2026 - урожайность, вкус и рекомендации огородникам

Три сорта черри, которые выбирают все — лучший вкус и урожайность
Огородники назвали три сорта помидоров черри, которые стабильно дают высокий урожай и отличаются сладким насыщенным вкусом. Именно их чаще всего выбирают для посадки в 2026 году.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.
Топ-3 сорта помидоров-черри, которые советуют огородники
Помидоры-черри ежегодно остаются фаворитами благодаря сладкому вкусу, универсальности и высокой урожайности. Огородники, которые выращивали более 100 сортов, выделили три лучших варианта для теплицы в 2026 году.
Томатоберри — сладкий хит сезона
- Плоды в форме клубнички.
- Очень длинные и обильные кисти.
- Плотные, хорошо хранятся.
- Вкус с ягодным привкусом.
Это один из самых сладких и стабильно урожайных сортов.
Злая Оливка — уникальный вкус и выносливость
- Высокое растение с крупными кистями.
- Превосходная урожайность даже в жару.
- Вкус с легким оливковым послевкусием.
- Декоративный внешний вид.
Сорт ценят за выносливость и необычный вкусовой профиль.
Желтый черри с картофельным листом — рекордные кисти
- Растение до 2,5 м высотой до 2,5 м.
- Сверхплодные кисти ярко-желтых плодов.
- Один из самых сладких желтых черри.
- Подходит для свежих салатов и консервирования.
Его урожайность подтверждают даже опытные тепличники.
