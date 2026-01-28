Лучшие сорта помидоров черри в 2026 - урожайность, вкус и рекомендации огородникам

Человек собирает урожай помидоров черри на огороде. Фото: iStockphoto

Огородники назвали три сорта помидоров черри, которые стабильно дают высокий урожай и отличаются сладким насыщенным вкусом. Именно их чаще всего выбирают для посадки в 2026 году.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.

Топ-3 сорта помидоров-черри, которые советуют огородники

Помидоры-черри ежегодно остаются фаворитами благодаря сладкому вкусу, универсальности и высокой урожайности. Огородники, которые выращивали более 100 сортов, выделили три лучших варианта для теплицы в 2026 году.

Томатоберри — сладкий хит сезона

Плоды в форме клубнички.

Очень длинные и обильные кисти.

Плотные, хорошо хранятся.

Вкус с ягодным привкусом.

Это один из самых сладких и стабильно урожайных сортов.

Злая Оливка — уникальный вкус и выносливость

Высокое растение с крупными кистями.

Превосходная урожайность даже в жару.

Вкус с легким оливковым послевкусием.

Декоративный внешний вид.

Сорт ценят за выносливость и необычный вкусовой профиль.

Желтый черри с картофельным листом — рекордные кисти

Растение до 2,5 м высотой до 2,5 м.

Сверхплодные кисти ярко-желтых плодов.

Один из самых сладких желтых черри.

Подходит для свежих салатов и консервирования.

Его урожайность подтверждают даже опытные тепличники.

