Главная Дом и огород Три сорта черри, которые выбирают все — лучший вкус и урожайность

Три сорта черри, которые выбирают все — лучший вкус и урожайность

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:56
Лучшие сорта помидоров черри в 2026 - урожайность, вкус и рекомендации огородникам
Человек собирает урожай помидоров черри на огороде. Фото: iStockphoto

Огородники назвали три сорта помидоров черри, которые стабильно дают высокий урожай и отличаются сладким насыщенным вкусом. Именно их чаще всего выбирают для посадки в 2026 году.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.

Топ-3 сорта помидоров-черри, которые советуют огородники

Помидоры-черри ежегодно остаются фаворитами благодаря сладкому вкусу, универсальности и высокой урожайности. Огородники, которые выращивали более 100 сортов, выделили три лучших варианта для теплицы в 2026 году.

Томатоберри — сладкий хит сезона

  • Плоды в форме клубнички.
  • Очень длинные и обильные кисти.
  • Плотные, хорошо хранятся.
  • Вкус с ягодным привкусом.

Это один из самых сладких и стабильно урожайных сортов.

Злая Оливка — уникальный вкус и выносливость

  • Высокое растение с крупными кистями.
  • Превосходная урожайность даже в жару.
  • Вкус с легким оливковым послевкусием.
  • Декоративный внешний вид.

Сорт ценят за выносливость и необычный вкусовой профиль.

Желтый черри с картофельным листом — рекордные кисти

  • Растение до 2,5 м высотой до 2,5 м.
  • Сверхплодные кисти ярко-желтых плодов.
  • Один из самых сладких желтых черри.
  • Подходит для свежих салатов и консервирования.

Его урожайность подтверждают даже опытные тепличники.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
