Лучшие сорта ежевики для сада — как не ошибиться с выбором

Дата публикации 27 января 2026 06:52
Лучшие сорта ежевики для выращивания в саду - советы по выбору
Ежевика растет в саду. Фото: Pinterest

Выбор правильного сорта ежевики определяет, насколько обильным будет урожай и смогут ли кусты стабильно плодоносить в вашем климате. Вкус ягод, их размер и устойчивость растения также напрямую зависят от сорта.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта ежевики подходят для разных условий и как выбрать лучший вариант для своего сада.

На что обратить внимание при выборе ежевики

Правильный выбор сорта определяет вкус, размер ягод и количество урожая. Важно учитывать климат, устойчивость растения и задачи садовода — для свежего потребления, замораживания или переработки. Основные критерии:

  • Срок созревания: ранние — для лета, поздние — для более крупных и плотных ягод.
  • Продуктивность: сорта с высоким потенциалом дают стабильные урожаи.
  • Устойчивость к болезням: уменьшает риски и упрощает уход.
  • Приспособленность к климату: морозостойкость и выносливость к жаре.

Лучшие сорта ежевики для частных садов

Каждый сорт имеет свои преимущества, поэтому легко подобрать вариант под конкретные потребности.

  • Лох Тей — ранний, бесколючковый, сладкий, подходит для свежего потребления.
  • Натчез — крупные ягоды, высокая урожайность, без шипов.
  • Честер — морозостойкий, выносливый, универсальный в использовании.
  • Уошита — среднеспелый, ароматный, стабильно урожайный.
  • Чачанска Бестрна — пригоден для органического выращивания, устойчив к болезням.
  • Карака Блэк — ранний, удлиненные ягоды, превосходный вкус.

Как ухаживать за ежевикой после посадки

Регулярный полив, рыхление почвы и подкормки помогают поддерживать активный рост. Кусты нужно правильно формировать и обрезать, а также проводить профилактику болезней и вредителей. Это обеспечивает обильный урожай и здоровые растения в течение сезона.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
