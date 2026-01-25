Как очистить ковер на снегу зимой - эффективный способ глубокой очистки

Ковер станет как новый — снег очищает лучше химчистки
Зимой ковер можно очистить значительно глубже, чем любым пылесосом или техникой, ведь сухой снег втягивает грязь из ворса и уничтожает клещей морозом. Правильно выполненная зимняя чистка возвращает ковру свежесть и объем без химии.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно очистить ковер на снегу и почему зимний метод удаляет грязь лучше, чем любые бытовые средства.
Почему снег очищает ковер лучше техники
Сухие снежинки проникают между волокнами и "захватывают" пыль, грязь и микрочастицы, которые прилипают к кристаллам льда. После сметания снега вместе с ним выносится и вся накопленная грязь. Мороз дополнительно уничтожает пылевых клещей и освежает ворс.
Как правильно подготовить ковер
- Выберите участок с чистым, сухим и рыхлым снегом.
- Если на улице оттепель — процедуру лучше отложить.
- Перед началом дайте ковру несколько минут остыть на морозе, чтобы снег не таял.
Пошаговая чистка ковра на снегу
- Положите ковер ворсом вниз на снег.
- Выбивайте ковер — снег войдет в волокна и вытянет грязь.
- Переверните ковер на чистый слой снега.
- Насыпьте снег на ворс и снова пройдитесь веником.
- Повторяйте, пока снег после выбивания не будет оставаться белым.
Что сделать после очистки
Сметите остатки снега и оставьте ковер немного подсохнуть на морозе. Домой заносите тогда, когда он будет лишь слегка влажным — так ворс останется свежим и объемным. Полностью просохнув на холоде, ковер приобретает естественную рыхлость и выглядит значительно чище, чем после обычной стирки.
Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.
Ранее объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Подробнее рассказывали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.
Читайте Новини.LIVE!