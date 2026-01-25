Видео
Главная Дом и огород Ковер станет как новый — снег очищает лучше химчистки

Ковер станет как новый — снег очищает лучше химчистки

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 19:50
Как очистить ковер на снегу зимой - эффективный способ глубокой очистки
Ковер в снегу. Фото: iStockphoto

Зимой ковер можно очистить значительно глубже, чем любым пылесосом или техникой, ведь сухой снег втягивает грязь из ворса и уничтожает клещей морозом. Правильно выполненная зимняя чистка возвращает ковру свежесть и объем без химии.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно очистить ковер на снегу и почему зимний метод удаляет грязь лучше, чем любые бытовые средства.

Почему снег очищает ковер лучше техники

Сухие снежинки проникают между волокнами и "захватывают" пыль, грязь и микрочастицы, которые прилипают к кристаллам льда. После сметания снега вместе с ним выносится и вся накопленная грязь. Мороз дополнительно уничтожает пылевых клещей и освежает ворс.

Как правильно подготовить ковер

  • Выберите участок с чистым, сухим и рыхлым снегом.
  • Если на улице оттепель — процедуру лучше отложить.
  • Перед началом дайте ковру несколько минут остыть на морозе, чтобы снег не таял.

Пошаговая чистка ковра на снегу

  1. Положите ковер ворсом вниз на снег.
  2. Выбивайте ковер — снег войдет в волокна и вытянет грязь.
  3. Переверните ковер на чистый слой снега.
  4. Насыпьте снег на ворс и снова пройдитесь веником.
  5. Повторяйте, пока снег после выбивания не будет оставаться белым.

Что сделать после очистки

Сметите остатки снега и оставьте ковер немного подсохнуть на морозе. Домой заносите тогда, когда он будет лишь слегка влажным — так ворс останется свежим и объемным. Полностью просохнув на холоде, ковер приобретает естественную рыхлость и выглядит значительно чище, чем после обычной стирки.

снег зима морозы советы эффективные способы как почистить ковер
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
