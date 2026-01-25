Як очистити килим на снігу взимку - ефективний спосіб глибокого очищення

Килим у снігу. Фото: iStockphoto

Взимку килим можна очистити значно глибше, ніж будь-яким пилососом чи технікою, адже сухий сніг втягує бруд із ворсу та знищує кліщів морозом. Правильно виконана зимова чистка повертає килиму свіжість і об’єм без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити килим на снігу та чому зимовий метод видаляє бруд краще, ніж будь-які побутові засоби.

Чому сніг очищає килим краще за техніку

Сухі сніжинки проникають між волокнами і "захоплюють" пил, бруд та мікрочастинки, які прилипають до кристалів льоду. Після змітання снігу разом із ним виноситься й увесь накопичений бруд. Мороз додатково знищує пилових кліщів та освіжає ворс.

Як правильно підготувати килим

Оберіть ділянку з чистим, сухим і пухким снігом.

Якщо надворі відлига — процедуру краще відкласти.

Перед початком дайте килиму кілька хвилин охолонути на морозі, щоб сніг не танув.

Покрокова чистка килима на снігу

Покладіть килим ворсом донизу на сніг. Вибивайте килим — сніг увійде у волокна й витягне бруд. Переверніть килим на чистий шар снігу. Насипте сніг на ворс і знову пройдіться віником. Повторюйте, поки сніг після вибивання не залишатиметься білим.

Що зробити після очищення

Зметіть залишки снігу й залиште килим трохи підсохнути на морозі. Додому заносьте тоді, коли він буде лише злегка вологим — так ворс залишиться свіжим і об’ємним. Повністю просохнувши на холоді, килим набуває природної пухкості та виглядає значно чистішим, ніж після звичайного прання.

