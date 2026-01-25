Відео
Головна Дім та город Килим стане як новий — сніг очищає краще за хімчистку

Килим стане як новий — сніг очищає краще за хімчистку

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 19:50
Як очистити килим на снігу взимку - ефективний спосіб глибокого очищення
Килим у снігу. Фото: iStockphoto

Взимку килим можна очистити значно глибше, ніж будь-яким пилососом чи технікою, адже сухий сніг втягує бруд із ворсу та знищує кліщів морозом. Правильно виконана зимова чистка повертає килиму свіжість і об’єм без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити килим на снігу та чому зимовий метод видаляє бруд краще, ніж будь-які побутові засоби.

Чому сніг очищає килим краще за техніку

Сухі сніжинки проникають між волокнами і "захоплюють" пил, бруд та мікрочастинки, які прилипають до кристалів льоду. Після змітання снігу разом із ним виноситься й увесь накопичений бруд. Мороз додатково знищує пилових кліщів та освіжає ворс.

Як правильно підготувати килим

  • Оберіть ділянку з чистим, сухим і пухким снігом.
  • Якщо надворі відлига — процедуру краще відкласти.
  • Перед початком дайте килиму кілька хвилин охолонути на морозі, щоб сніг не танув.

Покрокова чистка килима на снігу

  1. Покладіть килим ворсом донизу на сніг.
  2. Вибивайте килим — сніг увійде у волокна й витягне бруд.
  3. Переверніть килим на чистий шар снігу.
  4. Насипте сніг на ворс і знову пройдіться віником.
  5. Повторюйте, поки сніг після вибивання не залишатиметься білим.

Що зробити після очищення

Зметіть залишки снігу й залиште килим трохи підсохнути на морозі. Додому заносьте тоді, коли він буде лише злегка вологим — так ворс залишиться свіжим і об’ємним. Повністю просохнувши на холоді, килим набуває природної пухкості та виглядає значно чистішим, ніж після звичайного прання.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
