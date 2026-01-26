Самые сладкие сорта кукурузы 2026 года - топ гибридов для урожая

Кукуруза растет на огороде. Фото: Pinterest

В 2026 году агрономы советуют высевать гибриды кукурузы с максимальной сладостью и стабильной урожайностью, ведь именно они дают самые вкусные и плотные початки. Такие сорта легко выращивать и они хорошо адаптируются к различным условиям.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кукурузы самые сладкие и перспективные для посева весной.

Реклама

Читайте также:

Самые сладкие гибриды для посева в 2026 году

Агрономы выделяют три суперсладких сорта кукурузы, которые стабильно дают мощные урожаи даже при меняющихся условиях. Они отличаются повышенным содержанием сахара, нежным вкусом и быстрым созреванием — это идеальный выбор для дачников. Гибриды отличаются высокой однородностью початков, что гарантирует стабильное качество урожая на протяжении всего сезона.

Ларус F1 — медово-сладкий украинский гибрид

24% сахара, насыщенный вкус.

Вегетация: 70-72 дня.

Кочаны до 25 см, 16-18 строк зерна.

Подходит для свежего употребления, замораживания и консервирования.

Айрон F1 — белая суперсладкая и стрессоустойчивая кукуруза

Созревает за 70-74 дня.

Высота растения до 1.7 м.

Плотные початки до 22 см, 16-18 рядков.

Устойчив к болезням и засухе, универсальный в использовании.

Incredible F1 — один из самых сладких мировых гибридов

Очень нежные, сочные зерна.

Высокая устойчивость к ржавчине и карликовой мозаике.

Идеален для потребления в свежем виде.

Не подходит для повторного высева из-за потери сортовых свойств.

Такие гибриды обеспечивают стабильный урожай и максимально сладкий вкус — именно поэтому агрономы рекомендуют их для посева в 2026 году.

Мы уже писали о том, как правильно высевать огурцы без грунта и получить сверхбыстрые всходы.

Ранее сообщалось о том, как простая обмотка спасает деревья от грызунов и что использовать вместо дорогих средств.

Также мы объясняли то, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.