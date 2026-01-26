Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Суперсладкая кукуруза — три гибрида, которые не подводят

Суперсладкая кукуруза — три гибрида, которые не подводят

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 06:56
Самые сладкие сорта кукурузы 2026 года - топ гибридов для урожая
Кукуруза растет на огороде. Фото: Pinterest

В 2026 году агрономы советуют высевать гибриды кукурузы с максимальной сладостью и стабильной урожайностью, ведь именно они дают самые вкусные и плотные початки. Такие сорта легко выращивать и они хорошо адаптируются к различным условиям.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кукурузы самые сладкие и перспективные для посева весной.

Реклама
Читайте также:

Самые сладкие гибриды для посева в 2026 году

Агрономы выделяют три суперсладких сорта кукурузы, которые стабильно дают мощные урожаи даже при меняющихся условиях. Они отличаются повышенным содержанием сахара, нежным вкусом и быстрым созреванием — это идеальный выбор для дачников. Гибриды отличаются высокой однородностью початков, что гарантирует стабильное качество урожая на протяжении всего сезона.

Ларус F1 — медово-сладкий украинский гибрид

  • 24% сахара, насыщенный вкус.
  • Вегетация: 70-72 дня.
  • Кочаны до 25 см, 16-18 строк зерна.
  • Подходит для свежего употребления, замораживания и консервирования.

Айрон F1 — белая суперсладкая и стрессоустойчивая кукуруза

  • Созревает за 70-74 дня.
  • Высота растения до 1.7 м.
  • Плотные початки до 22 см, 16-18 рядков.
  • Устойчив к болезням и засухе, универсальный в использовании.

Incredible F1 — один из самых сладких мировых гибридов

  • Очень нежные, сочные зерна.
  • Высокая устойчивость к ржавчине и карликовой мозаике.
  • Идеален для потребления в свежем виде.
  • Не подходит для повторного высева из-за потери сортовых свойств.

Такие гибриды обеспечивают стабильный урожай и максимально сладкий вкус — именно поэтому агрономы рекомендуют их для посева в 2026 году.

Мы уже писали о том, как правильно высевать огурцы без грунта и получить сверхбыстрые всходы.

Ранее сообщалось о том, как простая обмотка спасает деревья от грызунов и что использовать вместо дорогих средств.

Также мы объясняли то, как сохранить тепло в курятнике и избежать охлаждения птиц в зимние морозы.

урожай советы огород сад кукуруза характеристики сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации