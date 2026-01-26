Самые сладкие сорта кукурузы 2026 года - топ гибридов для урожая

Суперсладкая кукуруза — три гибрида, которые не подводят
В 2026 году агрономы советуют высевать гибриды кукурузы с максимальной сладостью и стабильной урожайностью, ведь именно они дают самые вкусные и плотные початки. Такие сорта легко выращивать и они хорошо адаптируются к различным условиям.
Новини.LIVE рассказывает, какие сорта кукурузы самые сладкие и перспективные для посева весной.
Самые сладкие гибриды для посева в 2026 году
Агрономы выделяют три суперсладких сорта кукурузы, которые стабильно дают мощные урожаи даже при меняющихся условиях. Они отличаются повышенным содержанием сахара, нежным вкусом и быстрым созреванием — это идеальный выбор для дачников. Гибриды отличаются высокой однородностью початков, что гарантирует стабильное качество урожая на протяжении всего сезона.
Ларус F1 — медово-сладкий украинский гибрид
- 24% сахара, насыщенный вкус.
- Вегетация: 70-72 дня.
- Кочаны до 25 см, 16-18 строк зерна.
- Подходит для свежего употребления, замораживания и консервирования.
Айрон F1 — белая суперсладкая и стрессоустойчивая кукуруза
- Созревает за 70-74 дня.
- Высота растения до 1.7 м.
- Плотные початки до 22 см, 16-18 рядков.
- Устойчив к болезням и засухе, универсальный в использовании.
Incredible F1 — один из самых сладких мировых гибридов
- Очень нежные, сочные зерна.
- Высокая устойчивость к ржавчине и карликовой мозаике.
- Идеален для потребления в свежем виде.
- Не подходит для повторного высева из-за потери сортовых свойств.
Такие гибриды обеспечивают стабильный урожай и максимально сладкий вкус — именно поэтому агрономы рекомендуют их для посева в 2026 году.
