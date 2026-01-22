Лучший сорт тыквы для огорода - урожайный и с крупными семенами

Урожай тыкв на огороде. Фото: Pinterest

Украинские огородники все чаще выбирают один сорт тыквы за высокую урожайность, компактный куст и большое количество качественных семян. Его ценят за стабильный результат даже при минимальном уходе.

Новини.LIVE объясняет, какой сорт тыквы считают одним из лучших, чем он отличается и почему его выращивают и для стола, и на семена.

Лучший сорт тыквы по отзывам

Речь идет о тыкве "Турка" — раннеспелый сорт украинской селекции. Это кустовое растение с короткими плетями, которое формирует обычно 2-3 плода массой 4-6 кг. Главное преимущество сорта — высокий выход семян, до 250 г с одной тыквы. Именно поэтому "Турку" часто выращивают не только для потребления, но и специально для заготовки семян.

Как выращивать тыкву "Турка"

Чтобы получить хороший урожай, следует придерживаться простых правил:

высевать семена в прогретую почву от +10 °C;

выбирать солнечные участки;

высаживать лунки на расстоянии 60-70 см;

после всходов оставлять самые сильные растения.

Семена перед посевом желательно замочить на сутки.

Полив и севооборот

Для крупных плодов важны:

регулярный полив теплой водой;

особое внимание во время цветения и налива плодов;

правильный севооборот — после тыквенных высевают не ранее чем через 3-4 года.

При правильном уходе сорт стабильно дает щедрый урожай.

