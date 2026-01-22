Лучший сорт тыквы для огорода - урожайный и с крупными семенами

Посадите эту тыкву — с урожаем будете каждый год
Украинские огородники все чаще выбирают один сорт тыквы за высокую урожайность, компактный куст и большое количество качественных семян. Его ценят за стабильный результат даже при минимальном уходе.
Новини.LIVE объясняет, какой сорт тыквы считают одним из лучших, чем он отличается и почему его выращивают и для стола, и на семена.
Лучший сорт тыквы по отзывам
Речь идет о тыкве "Турка" — раннеспелый сорт украинской селекции. Это кустовое растение с короткими плетями, которое формирует обычно 2-3 плода массой 4-6 кг. Главное преимущество сорта — высокий выход семян, до 250 г с одной тыквы. Именно поэтому "Турку" часто выращивают не только для потребления, но и специально для заготовки семян.
Как выращивать тыкву "Турка"
Чтобы получить хороший урожай, следует придерживаться простых правил:
- высевать семена в прогретую почву от +10 °C;
- выбирать солнечные участки;
- высаживать лунки на расстоянии 60-70 см;
- после всходов оставлять самые сильные растения.
Семена перед посевом желательно замочить на сутки.
Полив и севооборот
Для крупных плодов важны:
- регулярный полив теплой водой;
- особое внимание во время цветения и налива плодов;
- правильный севооборот — после тыквенных высевают не ранее чем через 3-4 года.
При правильном уходе сорт стабильно дает щедрый урожай.
