Україна
Посадите эту тыкву — с урожаем будете каждый год

Посадите эту тыкву — с урожаем будете каждый год

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:32
Лучший сорт тыквы для огорода - урожайный и с крупными семенами
Урожай тыкв на огороде. Фото: Pinterest

Украинские огородники все чаще выбирают один сорт тыквы за высокую урожайность, компактный куст и большое количество качественных семян. Его ценят за стабильный результат даже при минимальном уходе.

Новини.LIVE объясняет, какой сорт тыквы считают одним из лучших, чем он отличается и почему его выращивают и для стола, и на семена.

Читайте также:

Лучший сорт тыквы по отзывам

Речь идет о тыкве "Турка" — раннеспелый сорт украинской селекции. Это кустовое растение с короткими плетями, которое формирует обычно 2-3 плода массой 4-6 кг. Главное преимущество сорта — высокий выход семян, до 250 г с одной тыквы. Именно поэтому "Турку" часто выращивают не только для потребления, но и специально для заготовки семян.

Как выращивать тыкву "Турка"

Чтобы получить хороший урожай, следует придерживаться простых правил:

  • высевать семена в прогретую почву от +10 °C;
  • выбирать солнечные участки;
  • высаживать лунки на расстоянии 60-70 см;
  • после всходов оставлять самые сильные растения.

Семена перед посевом желательно замочить на сутки.

Полив и севооборот

Для крупных плодов важны:

  • регулярный полив теплой водой;
  • особое внимание во время цветения и налива плодов;
  • правильный севооборот — после тыквенных высевают не ранее чем через 3-4 года.

При правильном уходе сорт стабильно дает щедрый урожай.

Мы уже писали о том, какие два сорта свеклы формируют крупные плоды и обеспечивают рекордную урожайность.

Ранее объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

Подробнее рассказывали о том, какие сорта длинноплодных огурцов дают самые большие и вкусные плоды.

урожай советы огород сорт семена Тыква
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
