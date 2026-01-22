Відео
Головна Дім та город Посадіть цей гарбуз — з врожаєм будете щороку

Посадіть цей гарбуз — з врожаєм будете щороку

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:32
Найкращий сорт гарбуза для городу - врожайний і з великим насінням
Врожай гарбузів на городі. Фото: Pinterest

Українські городники дедалі частіше обирають один сорт гарбуза за високу врожайність, компактний кущ і велику кількість якісного насіння. Його цінують за стабільний результат навіть за мінімального догляду.

Новини.LIVE пояснює, який сорт гарбуза вважають одним із найкращих, чим він відрізняється та чому його вирощують і для столу, і на насіння.

Найкращий сорт гарбуза за відгуками

Мова йде про гарбуз "Турка" — ранньостиглий сорт української селекції. Це кущова рослина з короткими батогами, яка формує зазвичай 2-3 плоди масою 4-6 кг. Головна перевага сорту — високий вихід насіння, до 250 г з одного гарбуза. Саме через це "Турку" часто вирощують не лише для споживання, а й спеціально для заготівлі насіння.

Як вирощувати гарбуз "Турка"

Щоб отримати хороший урожай, варто дотримуватись простих правил:

  • висівати насіння у прогрітий ґрунт від +10 °C;
  • обирати сонячні ділянки;
  • висаджувати лунки на відстані 60-70 см;
  • після сходів залишати найсильніші рослини.

Насіння перед посівом бажано замочити на добу.

Полив і сівозміна

Для великих плодів важливі:

  • регулярний полив теплою водою;
  • особлива увага під час цвітіння та наливу плодів;
  • правильна сівозміна — після гарбузових висівають не раніше ніж через 3-4 роки.

За правильного догляду сорт стабільно дає щедрий урожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
