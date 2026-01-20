Відео
Головна Дім та город Найкращі сорти винограду для вина та щедрого врожаю

Найкращі сорти винограду для вина та щедрого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 06:52
Найкращі технічні сорти винограду для вина та щедрого врожаю
Врожай винограду в саду. Фото: Pinterest

Технічні сорти винограду цінують за стабільний урожай, витривалість і прогнозований результат навіть у складні сезони. Саме вони найчастіше підходять для домашнього вина та не потребують складного догляду.

Новини.LIVE розповідає, які технічні сорти винограду варто обрати, щоб отримувати щедрий урожай і якісну сировину для вина щороку.

Читайте також:

Каберне Кортіс

Сорт швидко росте й добре розвиває потужну лозу. Формує щільну зелену масу і стабільно плодоносить. Ягоди темні, з насиченим смаком, підходять для переробки та домашнього вина. Сорт цінують за високу морозостійкість і передбачуваний урожай навіть без складного догляду.

Хоуп

Один із найбільш передбачуваних сортів. Лоза рівномірно вкриває перголи, не потребує складного формування. Грона акуратні, ягоди з гармонійним балансом солодкості й кислинки, добре переносять зиму. Сорт стабільно плодоносить із року в рік і підходить для отримання якісної сировини для домашнього вина.

Красень

Сорт для тих, хто хоче швидкий декоративний ефект. Активно нарощує пагони, утворює потужну зелену масу. Дає рясний урожай, не потребує укриття й підходить для регіонів із холодними зимами. Ягоди визрівають рівномірно та підходять для переробки й приготування домашнього вина.

Чорний доктор

Відзначається густою лозою та темними соковитими ягодами. Стабільно плодоносить і цінується за насичений смак, який зберігається з року в рік. Сорт добре підходить для виготовлення ароматного домашнього вина та не втрачає якості навіть за мінливої погоди.

вино врожай поради город сад виноград сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
