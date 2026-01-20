Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучшие сорта винограда для вина и щедрого урожая

Лучшие сорта винограда для вина и щедрого урожая

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 06:52
Лучшие технические сорта винограда для вина и щедрого урожая
Урожай винограда в саду. Фото: Pinterest

Технические сорта винограда ценят за стабильный урожай, выносливость и прогнозируемый результат даже в сложные сезоны. Именно они чаще всего подходят для домашнего вина и не требуют сложного ухода.

Новини.LIVE рассказывает, какие технические сорта винограда стоит выбрать, чтобы получать щедрый урожай и качественное сырье для вина ежегодно.

Реклама
Читайте также:

Каберне Кортис

Сорт быстро растет и хорошо развивает мощную лозу. Формирует плотную зеленую массу и стабильно плодоносит. Ягоды темные, с насыщенным вкусом, подходят для переработки и домашнего вина. Сорт ценят за высокую морозостойкость и предсказуемый урожай даже без сложного ухода.

Хоуп

Один из самых предсказуемых сортов. Лоза равномерно укрывает перголы, не требует сложного формирования. Грозди аккуратные, ягоды с гармоничным балансом сладости и кислинки, хорошо переносят зиму. Сорт стабильно плодоносит из года в год и подходит для получения качественного сырья для домашнего вина.

Красавец

Сорт для тех, кто хочет быстрый декоративный эффект. Активно наращивает побеги, образует мощную зеленую массу. Дает обильный урожай, не требует укрытия и подходит для регионов с холодными зимами. Ягоды вызревают равномерно и подходят для переработки и приготовления домашнего вина.

Черный доктор

Отличается густой лозой и темными сочными ягодами. Стабильно плодоносит и ценится за насыщенный вкус, который сохраняется из года в год. Сорт хорошо подходит для изготовления ароматного домашнего вина и не теряет качества даже при переменчивой погоде.

Мы уже писали о том, когда растения лучше не трогать и почему вода иногда приносит вред.

Ранее объясняли то, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Подробнее рассказывали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

вино урожай советы огород сад виноград сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации