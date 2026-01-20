Лучшие технические сорта винограда для вина и щедрого урожая

Урожай винограда в саду. Фото: Pinterest

Технические сорта винограда ценят за стабильный урожай, выносливость и прогнозируемый результат даже в сложные сезоны. Именно они чаще всего подходят для домашнего вина и не требуют сложного ухода.

Новини.LIVE рассказывает, какие технические сорта винограда стоит выбрать, чтобы получать щедрый урожай и качественное сырье для вина ежегодно.

Каберне Кортис

Сорт быстро растет и хорошо развивает мощную лозу. Формирует плотную зеленую массу и стабильно плодоносит. Ягоды темные, с насыщенным вкусом, подходят для переработки и домашнего вина. Сорт ценят за высокую морозостойкость и предсказуемый урожай даже без сложного ухода.

Хоуп

Один из самых предсказуемых сортов. Лоза равномерно укрывает перголы, не требует сложного формирования. Грозди аккуратные, ягоды с гармоничным балансом сладости и кислинки, хорошо переносят зиму. Сорт стабильно плодоносит из года в год и подходит для получения качественного сырья для домашнего вина.

Красавец

Сорт для тех, кто хочет быстрый декоративный эффект. Активно наращивает побеги, образует мощную зеленую массу. Дает обильный урожай, не требует укрытия и подходит для регионов с холодными зимами. Ягоды вызревают равномерно и подходят для переработки и приготовления домашнего вина.

Черный доктор

Отличается густой лозой и темными сочными ягодами. Стабильно плодоносит и ценится за насыщенный вкус, который сохраняется из года в год. Сорт хорошо подходит для изготовления ароматного домашнего вина и не теряет качества даже при переменчивой погоде.

