Найсолодші сорти кукурудзи 2026 року - топ гібридів для врожаю

У 2026 році агрономи радять висівати гібриди кукурудзи з максимальною солодкістю та стабільною врожайністю, адже саме вони дають найсмачніші й щільні качани. Такі сорти легко вирощувати й вони добре адаптуються до різних умов.

Новини.LIVE розповідає, які сорти кукурудзи найсолодші та найперспективніші для посіву навесні.

Найсолодші гібриди для посіву у 2026 році

Агрономи виокремлюють три суперсолодкі сорти кукурудзи, які стабільно дають потужні врожаї навіть за мінливих умов. Вони відрізняються підвищеним вмістом цукру, ніжним смаком і швидким дозріванням — це ідеальний вибір для дачників. Гібриди вирізняються високою однорідністю качанів, що гарантує стабільну якість урожаю протягом усього сезону.

Ларус F1 — медово-солодкий український гібрид

24% цукру, насичений смак.

Вегетація: 70-72 дні.

Качани до 25 см, 16-18 рядків зерна.

Підходить для свіжого вживання, заморожування та консервування.

Айрон F1 — біла суперсолодка та стресостійка кукурудза

Дозріває за 70-74 дні.

Висота рослини до 1.7 м.

Щільні качани до 22 см, 16-18 рядків.

Стійкий до хвороб і посухи, універсальний у використанні.

Incredible F1 — один із найсолодших світових гібридів

Дуже ніжні, соковиті зерна.

Висока стійкість до іржі та карликової мозаїки.

Ідеальний для споживання у свіжому вигляді.

Не підходить для повторного висіву через втрату сортових властивостей.

Такі гібриди забезпечують стабільний урожай і максимально солодкий смак — саме тому агрономи рекомендують їх для посіву у 2026 році.

