Найсолодші сорти кукурудзи 2026 року - топ гібридів для врожаю

Суперсолодка кукурудза — три гібриди, які не підводять
У 2026 році агрономи радять висівати гібриди кукурудзи з максимальною солодкістю та стабільною врожайністю, адже саме вони дають найсмачніші й щільні качани. Такі сорти легко вирощувати й вони добре адаптуються до різних умов.
Новини.LIVE розповідає, які сорти кукурудзи найсолодші та найперспективніші для посіву навесні.
Найсолодші гібриди для посіву у 2026 році
Агрономи виокремлюють три суперсолодкі сорти кукурудзи, які стабільно дають потужні врожаї навіть за мінливих умов. Вони відрізняються підвищеним вмістом цукру, ніжним смаком і швидким дозріванням — це ідеальний вибір для дачників. Гібриди вирізняються високою однорідністю качанів, що гарантує стабільну якість урожаю протягом усього сезону.
Ларус F1 — медово-солодкий український гібрид
- 24% цукру, насичений смак.
- Вегетація: 70-72 дні.
- Качани до 25 см, 16-18 рядків зерна.
- Підходить для свіжого вживання, заморожування та консервування.
Айрон F1 — біла суперсолодка та стресостійка кукурудза
- Дозріває за 70-74 дні.
- Висота рослини до 1.7 м.
- Щільні качани до 22 см, 16-18 рядків.
- Стійкий до хвороб і посухи, універсальний у використанні.
Incredible F1 — один із найсолодших світових гібридів
- Дуже ніжні, соковиті зерна.
- Висока стійкість до іржі та карликової мозаїки.
- Ідеальний для споживання у свіжому вигляді.
- Не підходить для повторного висіву через втрату сортових властивостей.
Такі гібриди забезпечують стабільний урожай і максимально солодкий смак — саме тому агрономи рекомендують їх для посіву у 2026 році.
