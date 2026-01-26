Відео
Головна Дім та город Суперсолодка кукурудза — три гібриди, які не підводять

Суперсолодка кукурудза — три гібриди, які не підводять

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 06:56
Найсолодші сорти кукурудзи 2026 року - топ гібридів для врожаю
Кукурудза росте на городі. Фото: Pinterest

У 2026 році агрономи радять висівати гібриди кукурудзи з максимальною солодкістю та стабільною врожайністю, адже саме вони дають найсмачніші й щільні качани. Такі сорти легко вирощувати й вони добре адаптуються до різних умов.

Новини.LIVE розповідає, які сорти кукурудзи найсолодші та найперспективніші для посіву навесні.

Читайте також:

Найсолодші гібриди для посіву у 2026 році

Агрономи виокремлюють три суперсолодкі сорти кукурудзи, які стабільно дають потужні врожаї навіть за мінливих умов. Вони відрізняються підвищеним вмістом цукру, ніжним смаком і швидким дозріванням — це ідеальний вибір для дачників. Гібриди вирізняються високою однорідністю качанів, що гарантує стабільну якість урожаю протягом усього сезону.

Ларус F1 — медово-солодкий український гібрид

  • 24% цукру, насичений смак.
  • Вегетація: 70-72 дні.
  • Качани до 25 см, 16-18 рядків зерна.
  • Підходить для свіжого вживання, заморожування та консервування.

Айрон F1 — біла суперсолодка та стресостійка кукурудза

  • Дозріває за 70-74 дні.
  • Висота рослини до 1.7 м.
  • Щільні качани до 22 см, 16-18 рядків.
  • Стійкий до хвороб і посухи, універсальний у використанні.

Incredible F1 — один із найсолодших світових гібридів

  • Дуже ніжні, соковиті зерна.
  • Висока стійкість до іржі та карликової мозаїки.
  • Ідеальний для споживання у свіжому вигляді.
  • Не підходить для повторного висіву через втрату сортових властивостей.

Такі гібриди забезпечують стабільний урожай і максимально солодкий смак — саме тому агрономи рекомендують їх для посіву у 2026 році.

Ми вже писали про те, як правильно висівати огірки без ґрунту та отримати надшвидкі сходи.

Раніше повідомлялося про те, як просте обмотування рятує дерева від гризунів і що використати замість дорогих засобів.

Також ми пояснювали те, як зберегти тепло в курнику та уникнути охолодження птахів у зимові морози.

врожай поради город сад кукурудза характеристики сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
