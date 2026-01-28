Найкращі сорти помідорів чері у 2026 - врожайність, смак і рекомендації городникам

Людина збирає врожай помідорів чері на городі. Фото: iStockphoto

Городники назвали три сорти помідорів чері, які стабільно дають високий урожай і відрізняються солодким насиченим смаком. Саме їх найчастіше обирають для посадки у 2026 році.

Новини.LIVE розповідає, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Топ-3 сорти помідорів-чері, які радять городники

Помідори-черрі щороку лишаються фаворитами завдяки солодкому смаку, універсальності та високій врожайності. Городники, які вирощували понад 100 сортів, виокремили три найкращі варіанти для теплиці у 2026 році.

Томатоберрі — солодкий хіт сезону

Плоди у формі полунички.

Дуже довгі та рясні кисті.

Щільні, добре зберігаються.

Смак з ягідним присмаком.

Це один із найбільш солодких і стабільно урожайних сортів.

Зла Оливка — унікальний смак і витривалість

Висока рослина з великими китицями.

Чудова врожайність навіть у спеку.

Смак із легким оливковим післясмаком.

Декоративний зовнішній вигляд.

Сорт цінують за витривалість і незвичний смаковий профіль.

Жовтий чері з картопляним листом — рекордні китиці

Рослина до 2,5 м заввишки.

Надщедрі кисті яскраво-жовтих плодів.

Один із найсолодших жовтих чері.

Підходить для свіжих салатів та консервування.

Його урожайність підтверджують навіть досвідчені тепличники.

