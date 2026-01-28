Відео
Головна Дім та город Три сорти чері, які обирають усі — найкращий смак і врожайність

Три сорти чері, які обирають усі — найкращий смак і врожайність

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:56
Найкращі сорти помідорів чері у 2026 - врожайність, смак і рекомендації городникам
Людина збирає врожай помідорів чері на городі. Фото: iStockphoto

Городники назвали три сорти помідорів чері, які стабільно дають високий урожай і відрізняються солодким насиченим смаком. Саме їх найчастіше обирають для посадки у 2026 році.

Новини.LIVE розповідає, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Топ-3 сорти помідорів-чері, які радять городники

Помідори-черрі щороку лишаються фаворитами завдяки солодкому смаку, універсальності та високій врожайності. Городники, які вирощували понад 100 сортів, виокремили три найкращі варіанти для теплиці у 2026 році.

Томатоберрі — солодкий хіт сезону

  • Плоди у формі полунички.
  • Дуже довгі та рясні кисті.
  • Щільні, добре зберігаються.
  • Смак з ягідним присмаком.

Це один із найбільш солодких і стабільно урожайних сортів.

Зла Оливка — унікальний смак і витривалість

  • Висока рослина з великими китицями.
  • Чудова врожайність навіть у спеку.
  • Смак із легким оливковим післясмаком.
  • Декоративний зовнішній вигляд.

Сорт цінують за витривалість і незвичний смаковий профіль.

Жовтий чері з картопляним листом — рекордні китиці

  • Рослина до 2,5 м заввишки.
  • Надщедрі кисті яскраво-жовтих плодів.
  • Один із найсолодших жовтих чері.
  • Підходить для свіжих салатів та консервування.

Його урожайність підтверджують навіть досвідчені тепличники.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
