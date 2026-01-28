Найкращі сорти помідорів чері у 2026 - врожайність, смак і рекомендації городникам

Три сорти чері, які обирають усі — найкращий смак і врожайність
Городники назвали три сорти помідорів чері, які стабільно дають високий урожай і відрізняються солодким насиченим смаком. Саме їх найчастіше обирають для посадки у 2026 році.
Новини.LIVE розповідає, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.
Топ-3 сорти помідорів-чері, які радять городники
Помідори-черрі щороку лишаються фаворитами завдяки солодкому смаку, універсальності та високій врожайності. Городники, які вирощували понад 100 сортів, виокремили три найкращі варіанти для теплиці у 2026 році.
Томатоберрі — солодкий хіт сезону
- Плоди у формі полунички.
- Дуже довгі та рясні кисті.
- Щільні, добре зберігаються.
- Смак з ягідним присмаком.
Це один із найбільш солодких і стабільно урожайних сортів.
Зла Оливка — унікальний смак і витривалість
- Висока рослина з великими китицями.
- Чудова врожайність навіть у спеку.
- Смак із легким оливковим післясмаком.
- Декоративний зовнішній вигляд.
Сорт цінують за витривалість і незвичний смаковий профіль.
Жовтий чері з картопляним листом — рекордні китиці
- Рослина до 2,5 м заввишки.
- Надщедрі кисті яскраво-жовтих плодів.
- Один із найсолодших жовтих чері.
- Підходить для свіжих салатів та консервування.
Його урожайність підтверджують навіть досвідчені тепличники.
