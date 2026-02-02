Какую ароматную клубнику посадить весной 2026 - лучший сорт для огорода

Главная клубника сезона — сорт, который не подводит в жару и дожди
Огородники назвали сорт клубники, который показывает стабильный урожай и легко приживается даже в сложных условиях. Это надежный выбор для посадки весной 2026 года и выращивания качественных ягод без лишних трудностей.
Новини.LIVE объясняет, какую клубнику стоит выбрать и как правильно ухаживать за кустами для лучшего результата.
Самый ароматный сорт клубники
Среди десятков популярных ягод именно сорт Аромас отличается насыщенным запахом и ярким десертным вкусом. Он создан для тех, кто хочет получать джемы, варенья и ароматные десерты без потери аромата даже после термической обработки.
Главные преимущества сорта Аромас
- Сильный аромат, который не ослабевает во время хранения.
- Ремонтантность — несколько волн плодоношения за сезон.
- Стабильная урожайность даже в жарких условиях степных регионов.
- Подходит для домашнего и небольшого фермерского выращивания.
Как ухаживать за ароматной клубникой
Чтобы Аромас давал мощный урожай, важно подкармливать кусты летом калием, магнием и бором — эти элементы усиливают сладость и аромат ягод. Также сорт нуждается в:
- посадки на новом участке, где клубника не росла несколько лет;
- защиты от весенних заморозков;
- полива только вокруг куста, чтобы избежать загнивания сердцевины.
Когда высаживать весной
Весной кусты высаживают в прогретую почву, выбирая солнечное место и легкий субстрат. При правильном уходе Аромас станет "героиней" грядки и будет собирать комплименты от всех гостей. Дополнительный мульчирующий слой поможет сохранить влагу и ускорить укоренение кустов.
