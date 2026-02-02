Какую ароматную клубнику посадить весной 2026 - лучший сорт для огорода

Клубника растет в саду. Фото: Everypixel

Огородники назвали сорт клубники, который показывает стабильный урожай и легко приживается даже в сложных условиях. Это надежный выбор для посадки весной 2026 года и выращивания качественных ягод без лишних трудностей.

Новини.LIVE объясняет, какую клубнику стоит выбрать и как правильно ухаживать за кустами для лучшего результата.

Самый ароматный сорт клубники

Среди десятков популярных ягод именно сорт Аромас отличается насыщенным запахом и ярким десертным вкусом. Он создан для тех, кто хочет получать джемы, варенья и ароматные десерты без потери аромата даже после термической обработки.

Главные преимущества сорта Аромас

Сильный аромат, который не ослабевает во время хранения.

Ремонтантность — несколько волн плодоношения за сезон.

Стабильная урожайность даже в жарких условиях степных регионов.

Подходит для домашнего и небольшого фермерского выращивания.

Как ухаживать за ароматной клубникой

Чтобы Аромас давал мощный урожай, важно подкармливать кусты летом калием, магнием и бором — эти элементы усиливают сладость и аромат ягод. Также сорт нуждается в:

посадки на новом участке, где клубника не росла несколько лет;

защиты от весенних заморозков;

полива только вокруг куста, чтобы избежать загнивания сердцевины.

Когда высаживать весной

Весной кусты высаживают в прогретую почву, выбирая солнечное место и легкий субстрат. При правильном уходе Аромас станет "героиней" грядки и будет собирать комплименты от всех гостей. Дополнительный мульчирующий слой поможет сохранить влагу и ускорить укоренение кустов.

