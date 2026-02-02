Видео
Україна
Видео

Главная клубника сезона — сорт, который не подводит в жару и дожди

Главная клубника сезона — сорт, который не подводит в жару и дожди

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:53
Какую ароматную клубнику посадить весной 2026 - лучший сорт для огорода
Клубника растет в саду. Фото: Everypixel

Огородники назвали сорт клубники, который показывает стабильный урожай и легко приживается даже в сложных условиях. Это надежный выбор для посадки весной 2026 года и выращивания качественных ягод без лишних трудностей.

Новини.LIVE объясняет, какую клубнику стоит выбрать и как правильно ухаживать за кустами для лучшего результата.

Читайте также:

Самый ароматный сорт клубники

Среди десятков популярных ягод именно сорт Аромас отличается насыщенным запахом и ярким десертным вкусом. Он создан для тех, кто хочет получать джемы, варенья и ароматные десерты без потери аромата даже после термической обработки.

Главные преимущества сорта Аромас

  • Сильный аромат, который не ослабевает во время хранения.
  • Ремонтантность — несколько волн плодоношения за сезон.
  • Стабильная урожайность даже в жарких условиях степных регионов.
  • Подходит для домашнего и небольшого фермерского выращивания.

Как ухаживать за ароматной клубникой

Чтобы Аромас давал мощный урожай, важно подкармливать кусты летом калием, магнием и бором — эти элементы усиливают сладость и аромат ягод. Также сорт нуждается в:

  • посадки на новом участке, где клубника не росла несколько лет;
  • защиты от весенних заморозков;
  • полива только вокруг куста, чтобы избежать загнивания сердцевины.

Когда высаживать весной

Весной кусты высаживают в прогретую почву, выбирая солнечное место и легкий субстрат. При правильном уходе Аромас станет "героиней" грядки и будет собирать комплименты от всех гостей. Дополнительный мульчирующий слой поможет сохранить влагу и ускорить укоренение кустов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
