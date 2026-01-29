Лучшие ранние сорта редиса для открытого грунта - крупные плоды без пустот

Редиска растет в саду. Фото: The Guardian

В 2026 году огородники выделяют ранние сорта редиса, которые стабильно дают крупные и сочные плоды без пустот в открытом грунте. Они быстро созревают и не стрелкуются даже при переменчивой погоде.

Новини.LIVE объясняет, какие четыре сорта раннего редиса стоит выбрать для быстрого и качественного урожая.

Какую редиску выбирать для раннего урожая

Для весенней посадки важно обращать внимание на сроки созревания до 20 дней, устойчивость к стрелкованию и однородность мякоти. Именно такие сорта обеспечивают быстрый, вкусный и качественный урожай в открытом грунте.

Французский завтрак

Ультраранний сорт.

Вытянутые красные корнеплоды с белым кончиком.

Нежный вкус без остроты.

Холодостойкий и урожайный — идеальный для ранней весны.

Сора

Круглые плоды 3-4 см.

Стабильный вкус, сочная мякоть, сочная мякоть.

Очень устойчив к стрелкованию и болезням.

Подходит для открытых грядок в разных регионах.

Диего

Крупные корнеплоды без пустот.

Выдерживает холод и жару.

Не стрелкуется.

Любимый сорт огородников с востока Украины за размер и стабильность.

Сакса

Популярный ранний сорт с круглыми плодами 3-5 см.

Всегда дает урожай даже в неустойчивую погоду.

Без горечи, пустот и волокон.

Отлично подходит именно для открытого грунта.

