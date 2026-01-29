Видео
Главная Дом и огород Ранний редис без пустот — четыре сорта для большого урожая

Ранний редис без пустот — четыре сорта для большого урожая

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 06:52
Лучшие ранние сорта редиса для открытого грунта - крупные плоды без пустот
Редиска растет в саду. Фото: The Guardian

В 2026 году огородники выделяют ранние сорта редиса, которые стабильно дают крупные и сочные плоды без пустот в открытом грунте. Они быстро созревают и не стрелкуются даже при переменчивой погоде.

Новини.LIVE объясняет, какие четыре сорта раннего редиса стоит выбрать для быстрого и качественного урожая.

Читайте также:

Какую редиску выбирать для раннего урожая

Для весенней посадки важно обращать внимание на сроки созревания до 20 дней, устойчивость к стрелкованию и однородность мякоти. Именно такие сорта обеспечивают быстрый, вкусный и качественный урожай в открытом грунте.

Французский завтрак

  • Ультраранний сорт.
  • Вытянутые красные корнеплоды с белым кончиком.
  • Нежный вкус без остроты.
  • Холодостойкий и урожайный — идеальный для ранней весны.

Сора

  • Круглые плоды 3-4 см.
  • Стабильный вкус, сочная мякоть, сочная мякоть.
  • Очень устойчив к стрелкованию и болезням.
  • Подходит для открытых грядок в разных регионах.

Диего

  • Крупные корнеплоды без пустот.
  • Выдерживает холод и жару.
  • Не стрелкуется.
  • Любимый сорт огородников с востока Украины за размер и стабильность.

Сакса

  • Популярный ранний сорт с круглыми плодами 3-5 см.
  • Всегда дает урожай даже в неустойчивую погоду.
  • Без горечи, пустот и волокон.
  • Отлично подходит именно для открытого грунта.

Мы уже писали о том, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.

Ранее сообщалось о том, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.

Также мы объясняли то, какие растения надо обрезать в январе и как это влияет на их развитие.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
