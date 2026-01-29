Лучшие ранние сорта редиса для открытого грунта - крупные плоды без пустот

Ранний редис без пустот — четыре сорта для большого урожая
В 2026 году огородники выделяют ранние сорта редиса, которые стабильно дают крупные и сочные плоды без пустот в открытом грунте. Они быстро созревают и не стрелкуются даже при переменчивой погоде.
Новини.LIVE объясняет, какие четыре сорта раннего редиса стоит выбрать для быстрого и качественного урожая.
Какую редиску выбирать для раннего урожая
Для весенней посадки важно обращать внимание на сроки созревания до 20 дней, устойчивость к стрелкованию и однородность мякоти. Именно такие сорта обеспечивают быстрый, вкусный и качественный урожай в открытом грунте.
Французский завтрак
- Ультраранний сорт.
- Вытянутые красные корнеплоды с белым кончиком.
- Нежный вкус без остроты.
- Холодостойкий и урожайный — идеальный для ранней весны.
Сора
- Круглые плоды 3-4 см.
- Стабильный вкус, сочная мякоть, сочная мякоть.
- Очень устойчив к стрелкованию и болезням.
- Подходит для открытых грядок в разных регионах.
Диего
- Крупные корнеплоды без пустот.
- Выдерживает холод и жару.
- Не стрелкуется.
- Любимый сорт огородников с востока Украины за размер и стабильность.
Сакса
- Популярный ранний сорт с круглыми плодами 3-5 см.
- Всегда дает урожай даже в неустойчивую погоду.
- Без горечи, пустот и волокон.
- Отлично подходит именно для открытого грунта.
