Какие растения нужно обрезать в январе - полный перечень и советы садоводам

Что подрезать в саду в январе — перечень растений
В январе многие садовые растения нуждаются в подрезке, ведь зимнее формирование помогает им лучше расти и закладывать сильный прирост на новый сезон. Правильное укорачивание улучшает цветение и общее состояние сада.
Новини.LIVE объясняет, какие растения надо обрезать в январе и как это влияет на их развитие.
Какие растения нуждаются в обрезке в январе
Зимняя обрезка улучшает воздухообмен, форму и производительность многих садовых растений. Это также оптимальное время для удаления сухих, слабых и загущенных ветвей, которые мешают развитию. Своевременное укорачивание побегов помогает растениям быстрее восстановиться и формировать сильный новый прирост весной.
Основной перечень растений
- Клематисы — обрезают до 30 см, удаляя сухие стебли.
- Розы — срезают слабые и поврежденные побеги, здоровые сокращают на треть.
- Яблони и груши — убирают больные ветви, укорачивают прямые побеги для стимуляции плодоношения.
- Малина, смородина, крыжовник — удаляют старые ветки, стимулируя новый прирост.
Кустарники и лианы, которые также нуждаются в зимней обрезке
Живые изгороди зимой можно укорачивать на 1/3-1/2 длины для густой формы.
- Глициния — укорачивают сильные побеги, формируя крону.
- Спирея — старые стебли срезают до основания, улучшая циркуляцию воздуха.
Почему январская обрезка так важна
В период покоя растения легче переносят вмешательство, а правильно проведенная зимняя обрезка дает:
- больше цветов летом;
- более сильный молодой прирост;
- здоровую форму куста или дерева;
- лучшую циркуляцию воздуха и меньше риска болезней.
Виноград — одно из ключевых растений для зимнего ухода
Виноград обрезают в состоянии покоя:
- старые побеги укорачивают до 2 почек;
- основные формируют под размер куста.
В регионах с поздними морозами обрезку можно отложить до весны.
