Какие растения нужно обрезать в январе - полный перечень и советы садоводам

В январе многие садовые растения нуждаются в подрезке, ведь зимнее формирование помогает им лучше расти и закладывать сильный прирост на новый сезон. Правильное укорачивание улучшает цветение и общее состояние сада.

Новини.LIVE объясняет, какие растения надо обрезать в январе и как это влияет на их развитие.

Какие растения нуждаются в обрезке в январе

Зимняя обрезка улучшает воздухообмен, форму и производительность многих садовых растений. Это также оптимальное время для удаления сухих, слабых и загущенных ветвей, которые мешают развитию. Своевременное укорачивание побегов помогает растениям быстрее восстановиться и формировать сильный новый прирост весной.

Основной перечень растений

Клематисы — обрезают до 30 см, удаляя сухие стебли.

Розы — срезают слабые и поврежденные побеги, здоровые сокращают на треть.

Яблони и груши — убирают больные ветви, укорачивают прямые побеги для стимуляции плодоношения.

Малина, смородина, крыжовник — удаляют старые ветки, стимулируя новый прирост.

Кустарники и лианы, которые также нуждаются в зимней обрезке

Живые изгороди зимой можно укорачивать на 1/3-1/2 длины для густой формы.

Глициния — укорачивают сильные побеги, формируя крону.

Спирея — старые стебли срезают до основания, улучшая циркуляцию воздуха.

Почему январская обрезка так важна

В период покоя растения легче переносят вмешательство, а правильно проведенная зимняя обрезка дает:

больше цветов летом;

более сильный молодой прирост;

здоровую форму куста или дерева;

лучшую циркуляцию воздуха и меньше риска болезней.

Виноград — одно из ключевых растений для зимнего ухода

Виноград обрезают в состоянии покоя:

старые побеги укорачивают до 2 почек;

основные формируют под размер куста.

В регионах с поздними морозами обрезку можно отложить до весны.

