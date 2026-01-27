Видео
Что подрезать в саду в январе — перечень растений

Что подрезать в саду в январе — перечень растений

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:25
Какие растения нужно обрезать в январе - полный перечень и советы садоводам
Человек обрезает кусты в саду. Фото: Epic Gardening

В январе многие садовые растения нуждаются в подрезке, ведь зимнее формирование помогает им лучше расти и закладывать сильный прирост на новый сезон. Правильное укорачивание улучшает цветение и общее состояние сада.

Новини.LIVE объясняет, какие растения надо обрезать в январе и как это влияет на их развитие.

Читайте также:

Какие растения нуждаются в обрезке в январе

Зимняя обрезка улучшает воздухообмен, форму и производительность многих садовых растений. Это также оптимальное время для удаления сухих, слабых и загущенных ветвей, которые мешают развитию. Своевременное укорачивание побегов помогает растениям быстрее восстановиться и формировать сильный новый прирост весной.

Основной перечень растений

  • Клематисы — обрезают до 30 см, удаляя сухие стебли.
  • Розы — срезают слабые и поврежденные побеги, здоровые сокращают на треть.
  • Яблони и груши — убирают больные ветви, укорачивают прямые побеги для стимуляции плодоношения.
  • Малина, смородина, крыжовник — удаляют старые ветки, стимулируя новый прирост.

Кустарники и лианы, которые также нуждаются в зимней обрезке

Живые изгороди зимой можно укорачивать на 1/3-1/2 длины для густой формы.

  • Глициния — укорачивают сильные побеги, формируя крону.
  • Спирея — старые стебли срезают до основания, улучшая циркуляцию воздуха.

Почему январская обрезка так важна

В период покоя растения легче переносят вмешательство, а правильно проведенная зимняя обрезка дает:

  • больше цветов летом;
  • более сильный молодой прирост;
  • здоровую форму куста или дерева;
  • лучшую циркуляцию воздуха и меньше риска болезней.

Виноград — одно из ключевых растений для зимнего ухода

Виноград обрезают в состоянии покоя:

  • старые побеги укорачивают до 2 почек;
  • основные формируют под размер куста.

В регионах с поздними морозами обрезку можно отложить до весны.

Мы объясняли то, что именно мешает картофелю расти большим и как избежать самых распространенных ошибок.

Также рассказывали о том, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Ранее сообщалось о том, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
