Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що підрізати в саду у січні — перелік рослин

Що підрізати в саду у січні — перелік рослин

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:25
Які рослини потрібно обрізати у січні - повний перелік та поради садівникам
Людина обрізає кущі в саду. Фото: Epic Gardening

У січні багато садових рослин потребують підрізки, адже зимове формування допомагає їм краще рости та закладати сильний приріст на новий сезон. Правильне укорочення покращує цвітіння й загальний стан саду.

Новини.LIVE пояснює, які рослини треба обрізати в січні та як це впливає на їхній розвиток.

Реклама
Читайте також:

Які рослини потребують обрізки в січні

Зимова обрізка покращує повітрообмін, форму та продуктивність багатьох садових рослин. Це також оптимальний час для видалення сухих, слабких і загущених гілок, які заважають розвитку. Своєчасне укорочення пагонів допомагає рослинам швидше відновитися та формувати сильний новий приріст навесні.

Основний перелік рослин

  • Клематиси — обрізають до 30 см, видаляючи сухі стебла.
  • Троянди — зрізають слабкі та пошкоджені пагони, здорові скорочують на третину.
  • Яблуні та груші — прибирають хворі гілки, укорочують прямі пагони для стимуляції плодоношення.
  • Малина, смородина, агрус — видаляють старі гілки, стимулюючи новий приріст.

Кущі та ліани, які також потребують зимової обрізки

Живоплоти взимку можна вкорочувати на 1/3-1/2 довжини для густої форми.

  • Гліцинія — скорочують сильні пагони, формуючи крону.
  • Спірея — старі стебла зрізають до основи, покращуючи циркуляцію повітря.

Чому січнева обрізка така важлива

У період спокою рослини легше переносять втручання, а правильно проведена зимова обрізка дає:

  • більше квітів улітку;
  • сильніший молодий приріст;
  • здорову форму куща чи дерева;
  • кращу циркуляцію повітря і менше ризику хвороб.

Виноград — одна з ключових рослин для зимового догляду

Виноград обрізають у стані спокою:

  • старі пагони вкорочують до 2 бруньок;
  • основні формують під розмір куща.

У регіонах із пізніми морозами обрізку можна відкласти до весни.

Ми пояснювали те, що саме заважає картоплі рости великою та як уникнути найпоширеніших помилок.

Також розповідали про те, як правильно створити пристовбурне коло та чому воно критично важливе для розвитку саду.

Раніше повідомлялося про те, як прогрівати сіянку цибулі перед посадкою, щоб зупинити стрілкування.

рослини поради ефективні способи січень обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації