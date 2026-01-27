Які рослини потрібно обрізати у січні - повний перелік та поради садівникам

Людина обрізає кущі в саду. Фото: Epic Gardening

У січні багато садових рослин потребують підрізки, адже зимове формування допомагає їм краще рости та закладати сильний приріст на новий сезон. Правильне укорочення покращує цвітіння й загальний стан саду.

Новини.LIVE пояснює, які рослини треба обрізати в січні та як це впливає на їхній розвиток.

Які рослини потребують обрізки в січні

Зимова обрізка покращує повітрообмін, форму та продуктивність багатьох садових рослин. Це також оптимальний час для видалення сухих, слабких і загущених гілок, які заважають розвитку. Своєчасне укорочення пагонів допомагає рослинам швидше відновитися та формувати сильний новий приріст навесні.

Основний перелік рослин

Клематиси — обрізають до 30 см, видаляючи сухі стебла.

Троянди — зрізають слабкі та пошкоджені пагони, здорові скорочують на третину.

Яблуні та груші — прибирають хворі гілки, укорочують прямі пагони для стимуляції плодоношення.

Малина, смородина, агрус — видаляють старі гілки, стимулюючи новий приріст.

Кущі та ліани, які також потребують зимової обрізки

Живоплоти взимку можна вкорочувати на 1/3-1/2 довжини для густої форми.

Гліцинія — скорочують сильні пагони, формуючи крону.

Спірея — старі стебла зрізають до основи, покращуючи циркуляцію повітря.

Чому січнева обрізка така важлива

У період спокою рослини легше переносять втручання, а правильно проведена зимова обрізка дає:

більше квітів улітку;

сильніший молодий приріст;

здорову форму куща чи дерева;

кращу циркуляцію повітря і менше ризику хвороб.

Виноград — одна з ключових рослин для зимового догляду

Виноград обрізають у стані спокою:

старі пагони вкорочують до 2 бруньок;

основні формують під розмір куща.

У регіонах із пізніми морозами обрізку можна відкласти до весни.

