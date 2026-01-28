Как посадить лилии в январе в горшки - глубина луковиц, уход и правила прорастания

Розовые лилии в саду. Фото: Freepik

Лилии можно успешно высаживать в горшки уже в январе, если соблюсти правильную глубину заделки луковиц и легкую питательную почву. Это поможет получить ранние и здоровые всходы даже зимой.

Новини.LIVE объясняет, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.

Главное правило зимней посадки лилий в январе

Основной секрет — правильная глубина заделки. Луковицу высаживают на глубину, равную двойной ее высоте. Это обеспечивает стабильное укоренение и защищает материал от чрезмерной влаги или пересыхания. Почему это важно:

слишком мелко — луковица высыхает;

слишком глубоко — возрастает риск загнивания.

Подготовка почвы и дренаж и дренаж

Для высадки в январе нужен легкий и питательный субстрат:

садовая земля;

перегной;

песок.

Обязательно добавьте дренаж (керамзит, галька, кирпич), чтобы избежать застоя воды.

Как выбрать горшок и провести посадку

Подойдут средние или большие горшки — лилии имеют глубокую корневую систему.

После установки луковицы на правильную глубину засыпьте грунт и легонько уплотните.

Дополнительный слой торфа или мха поможет удерживать влагу.

Уход в январе: свет и полив

Лилии нуждаются в ярком рассеянном свете. Лучше размещать горшок на южном или юго-восточном подоконнике.

Поливайте умеренно — только после высыхания верхнего слоя почвы. Избыток влаги зимой чаще всего вредит луковицам.

