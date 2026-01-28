Видео
Україна
Главная Дом и огород Лилии зацветут раньше — как правильно посадить луковицы в январе

Лилии зацветут раньше — как правильно посадить луковицы в январе

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 01:11
Как посадить лилии в январе в горшки - глубина луковиц, уход и правила прорастания
Розовые лилии в саду. Фото: Freepik

Лилии можно успешно высаживать в горшки уже в январе, если соблюсти правильную глубину заделки луковиц и легкую питательную почву. Это поможет получить ранние и здоровые всходы даже зимой.

Новини.LIVE объясняет, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.

Читайте также:

Главное правило зимней посадки лилий в январе

Основной секрет — правильная глубина заделки. Луковицу высаживают на глубину, равную двойной ее высоте. Это обеспечивает стабильное укоренение и защищает материал от чрезмерной влаги или пересыхания. Почему это важно:

  • слишком мелко — луковица высыхает;
  • слишком глубоко — возрастает риск загнивания.

Подготовка почвы и дренаж и дренаж

Для высадки в январе нужен легкий и питательный субстрат:

  • садовая земля;
  • перегной;
  • песок.

Обязательно добавьте дренаж (керамзит, галька, кирпич), чтобы избежать застоя воды.

Как выбрать горшок и провести посадку

  • Подойдут средние или большие горшки — лилии имеют глубокую корневую систему.
  • После установки луковицы на правильную глубину засыпьте грунт и легонько уплотните.
  • Дополнительный слой торфа или мха поможет удерживать влагу.

Уход в январе: свет и полив

  • Лилии нуждаются в ярком рассеянном свете. Лучше размещать горшок на южном или юго-восточном подоконнике.
  • Поливайте умеренно — только после высыхания верхнего слоя почвы. Избыток влаги зимой чаще всего вредит луковицам.

Мы уже писали о том, какие сорта ежевики подходят для разных условий и как выбрать лучший вариант для своего сада.

Ранее объясняли то, каких весенних ошибок нужно избегать и как правильно подготовить огород к сезону.

Подробнее рассказывали о том, какие растения надо обрезать в январе и как это влияет на их развитие.

растения цветы советы уход январь лилии
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
