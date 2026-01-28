Как посадить лилии в январе в горшки - глубина луковиц, уход и правила прорастания

Лилии зацветут раньше — как правильно посадить луковицы в январе
Лилии можно успешно высаживать в горшки уже в январе, если соблюсти правильную глубину заделки луковиц и легкую питательную почву. Это поможет получить ранние и здоровые всходы даже зимой.
Новини.LIVE объясняет, как правильно посадить лилии в январе и какое правило гарантирует их прорастание.
Главное правило зимней посадки лилий в январе
Основной секрет — правильная глубина заделки. Луковицу высаживают на глубину, равную двойной ее высоте. Это обеспечивает стабильное укоренение и защищает материал от чрезмерной влаги или пересыхания. Почему это важно:
- слишком мелко — луковица высыхает;
- слишком глубоко — возрастает риск загнивания.
Подготовка почвы и дренаж и дренаж
Для высадки в январе нужен легкий и питательный субстрат:
- садовая земля;
- перегной;
- песок.
Обязательно добавьте дренаж (керамзит, галька, кирпич), чтобы избежать застоя воды.
Как выбрать горшок и провести посадку
- Подойдут средние или большие горшки — лилии имеют глубокую корневую систему.
- После установки луковицы на правильную глубину засыпьте грунт и легонько уплотните.
- Дополнительный слой торфа или мха поможет удерживать влагу.
Уход в январе: свет и полив
- Лилии нуждаются в ярком рассеянном свете. Лучше размещать горшок на южном или юго-восточном подоконнике.
- Поливайте умеренно — только после высыхания верхнего слоя почвы. Избыток влаги зимой чаще всего вредит луковицам.
