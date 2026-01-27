Видео
Главная Дом и огород Весной это делать нельзя — типичные ошибки на огороде

Весной это делать нельзя — типичные ошибки на огороде

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 15:09
Что нельзя делать весной на огороде - главные ошибки, из-за которых падает урожай
Человек работает на огороде. Фото: Freepik

Весной многие огородники выполняют работы, которые кажутся необходимыми, но часто приносят больше вреда, чем пользы. Такие действия истощают почву, тормозят рост растений и снижают урожай.

Новини.LIVE рассказывает, каких весенних ошибок нужно избегать и как правильно подготовить огород к сезону.

Самые распространенные весенние ошибки огородников

Весной многие тратят силы на бесполезные или вредные работы. Чаще всего огородники злоупотребляют перекопкой почвы. Весной она уплотняет землю, поднимает семена сорняков и лишает грядки структуры. На теплых или высоких грядках лучше выбирать сидераты и мульчу — они разрыхляют почву естественным способом.

Отказ от ранней обработки плодовых деревьев

Еще одна ошибка — избежание весенней химической обработки сада. Именно ранней весной эффективно уничтожаются споры грибков и вредители, пока почки не раскрылись. Работают только специальные препараты:

  • железный купорос — до распускания почек;
  • бордосская жидкость — в начале сокодвижения;
  • далее — биопрепараты, когда появляются листья.

Совмещать химию с биосредствами нельзя — они уничтожают микрофлору друг друга.

Поздняя побелка деревьев — бесполезное дело

Побелка в апреле или мае не дает пользы, потому что кора уже не нуждается в защите от морозобоин. Эту процедуру следует выполнять осенью или в начале марта, когда дерево еще уязвимо к температурным перепадам. Позднее нанесение — это лишь декоративный эффект без практического значения.

Сжигание листьев и растительных остатков

Сжигание мусора не только запрещено, но и вредит почве и экосистеме. Чистые листья нужно компостировать, а пораженные болезнями остатки — вывозить или глубоко закапывать. В обычном компосте температура не поднимается до уровня, который уничтожает патогены, поэтому болезнетворные элементы легко заражают участок снова.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
