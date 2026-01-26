Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород После снега подкормите клубнику — урожай будет огромным

После снега подкормите клубнику — урожай будет огромным

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:22
Чем подкормить клубнику после зимы - нормы, схема внесения и эффект от калийфосфата
Человек удобряет клубнику. Фото: Pinterest

После снегопадов клубника резко ослабевает, ведь корни оказываются в промерзшем слое почвы и нуждаются в немедленной поддержке. Именно весенняя подкормка помогает кустам восстановиться и заложить крупные ягоды на лето.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить клубнику, чтобы урожаи были значительно больше.

Реклама
Читайте также:

Почему клубнику нужно подкармливать сразу после таяния снега

Под снегом кусты защищены, однако как только покров тает, корни попадают в промерзший верхний слой почвы. Именно в этот момент клубника наиболее уязвима: перепады температуры, дефицит питательных веществ и высокая влажность угнетают растение и снижают будущий урожай.

Лучшее удобрение после зимы

Агрономы советуют использовать калийфосфат — он помогает клубнике быстрее восстановить корневую систему, пережить холодную весну и заложить мощные цветочные почки. Удобрение не перегружает кусты и обеспечивает равномерное развитие без стресса.

Как правильно разводить и вносить

  • Норма: 20 г на ведро воды.
  • Расход: 1 ведро на 1 м² посадок.
  • Проводить подкормку, когда нет мороза.
  • Повторять процедуру можно каждые 2-3 недели до стабильного потепления.

Результат правильного ухода

Подкормленная клубника легче переживает весенние стрессы, активнее наращивает листву и дает значительно более крупные ягоды — урожай следующим летом будет "с кулак", как говорят агрономы. Кусты быстрее стартуют после холодов и формируют больше цветочных почек, что напрямую повышает количество и размер ягод.

Мы объясняли то, чем поливать орхидею зимой, чтобы весной она образовала крупные и крепкие цветы.

Также рассказывали о том, как обычная пищевая пленка помогает создать временную защиту для грядок.

Ранее сообщалось о том, как правильно высевать огурцы без грунта и получить сверхбыстрые всходы.

урожай зима удобрения советы клубника эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации