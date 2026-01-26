Чем подкормить клубнику после зимы - нормы, схема внесения и эффект от калийфосфата

После снега подкормите клубнику — урожай будет огромным
После снегопадов клубника резко ослабевает, ведь корни оказываются в промерзшем слое почвы и нуждаются в немедленной поддержке. Именно весенняя подкормка помогает кустам восстановиться и заложить крупные ягоды на лето.
чем подкормить клубнику, чтобы урожаи были значительно больше.
Почему клубнику нужно подкармливать сразу после таяния снега
Под снегом кусты защищены, однако как только покров тает, корни попадают в промерзший верхний слой почвы. Именно в этот момент клубника наиболее уязвима: перепады температуры, дефицит питательных веществ и высокая влажность угнетают растение и снижают будущий урожай.
Лучшее удобрение после зимы
Агрономы советуют использовать калийфосфат — он помогает клубнике быстрее восстановить корневую систему, пережить холодную весну и заложить мощные цветочные почки. Удобрение не перегружает кусты и обеспечивает равномерное развитие без стресса.
Как правильно разводить и вносить
- Норма: 20 г на ведро воды.
- Расход: 1 ведро на 1 м² посадок.
- Проводить подкормку, когда нет мороза.
- Повторять процедуру можно каждые 2-3 недели до стабильного потепления.
Результат правильного ухода
Подкормленная клубника легче переживает весенние стрессы, активнее наращивает листву и дает значительно более крупные ягоды — урожай следующим летом будет "с кулак", как говорят агрономы. Кусты быстрее стартуют после холодов и формируют больше цветочных почек, что напрямую повышает количество и размер ягод.
