Чим підживити полуницю після зими - норми, схема внесення та ефект від калійфосфату

Після снігопадів полуниця різко слабшає, адже корені опиняються в промерзлому шарі ґрунту й потребують негайної підтримки. Саме весняне підживлення допомагає кущам відновитися й закласти великі ягоди на літо.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити полуницю, щоб врожаї були значно більшими.

Чому полуницю потрібно підживлювати одразу після танення снігу

Під снігом кущі захищені, однак щойно покрив тане, коріння потрапляє в промерзлий верхній шар ґрунту. Саме в цей момент полуниця найбільш вразлива: перепади температури, дефіцит поживних речовин і висока вологість пригнічують рослину та знижують майбутній урожай.

Найкраще добриво після зими

Агрономи радять використовувати калійфосфат — він допомагає полуниці швидше відновити кореневу систему, пережити холодну весну і закласти потужні квіткові бруньки. Добриво не перевантажує кущі й забезпечує рівномірний розвиток без стресу.

Як правильно розводити та вносити

Норма: 20 г на відро води.

Витрата: 1 відро на 1 м² посадок.

Проводити підживлення, коли немає морозу.

Повторювати процедуру можна кожні 2-3 тижні до стабільного потепління.

Результат правильного догляду

Підживлена полуниця легше переживає весняні стреси, активніше нарощує листя і дає значно більші ягоди — урожай наступного літа буде "з кулак", як кажуть агрономи. Кущі швидше стартують після холодів і формують більше квіткових бруньок, що напряму підвищує кількість і розмір ягід.

