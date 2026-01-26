Відео
Після снігу підживіть полуницю — врожай буде величезним

Після снігу підживіть полуницю — врожай буде величезним

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 12:22
Чим підживити полуницю після зими - норми, схема внесення та ефект від калійфосфату
Людина удобрює полуницю. Фото: Pinterest

Після снігопадів полуниця різко слабшає, адже корені опиняються в промерзлому шарі ґрунту й потребують негайної підтримки. Саме весняне підживлення допомагає кущам відновитися й закласти великі ягоди на літо.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити полуницю, щоб врожаї були значно більшими.

Читайте також:

Чому полуницю потрібно підживлювати одразу після танення снігу

Під снігом кущі захищені, однак щойно покрив тане, коріння потрапляє в промерзлий верхній шар ґрунту. Саме в цей момент полуниця найбільш вразлива: перепади температури, дефіцит поживних речовин і висока вологість пригнічують рослину та знижують майбутній урожай.

Найкраще добриво після зими

Агрономи радять використовувати калійфосфат — він допомагає полуниці швидше відновити кореневу систему, пережити холодну весну і закласти потужні квіткові бруньки. Добриво не перевантажує кущі й забезпечує рівномірний розвиток без стресу.

Як правильно розводити та вносити

  • Норма: 20 г на відро води.
  • Витрата: 1 відро на 1 м² посадок.
  • Проводити підживлення, коли немає морозу.
  • Повторювати процедуру можна кожні 2-3 тижні до стабільного потепління.

Результат правильного догляду

Підживлена полуниця легше переживає весняні стреси, активніше нарощує листя і дає значно більші ягоди — урожай наступного літа буде "з кулак", як кажуть агрономи. Кущі швидше стартують після холодів і формують більше квіткових бруньок, що напряму підвищує кількість і розмір ягід.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
