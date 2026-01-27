Відео
Україна
Навесні це робити не можна — типові помилки на городі

Навесні це робити не можна — типові помилки на городі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:09
Що не можна робити навесні на городі - головні помилки, через які падає врожай
Людина працює на городі. Фото: Freepik

Навесні багато городників виконують роботи, які здаються необхідними, але часто приносять більше шкоди, ніж користі. Такі дії виснажують ґрунт, гальмують ріст рослин і знижують урожай.

Новини.LIVE розповідає, яких весняних помилок потрібно уникати та як правильно підготувати город до сезону.

Читайте також:

Найпоширеніші весняні помилки городників

Навесні багато хто витрачає сили на марні або шкідливі роботи. Найчастіше городники зловживають перекопуванням ґрунту. Навесні воно ущільнює землю, піднімає насіння бур’янів і позбавляє грядки структури. На теплих чи високих грядках краще обирати сидерати та мульчу — вони розпушують ґрунт природним способом.

Відмова від ранньої обробки плодових дерев

Ще одна помилка — уникнення весняної хімічної обробки саду. Саме ранньою весною ефективно знищуються спори грибків і шкідники, доки бруньки не розкрились. Працюють лише спеціальні препарати:

  • залізний купорос — до розпускання бруньок;
  • бордоська рідина — на початку сокоруху;
  • далі — біопрепарати, коли з’являється листя.

Поєднувати хімію з біозасобами не можна — вони знищують мікрофлору одне одного.

Пізня побілка дерев — марна справа

Побілка у квітні чи травні не дає користі, бо кора вже не потребує захисту від морозобоїн. Цю процедуру слід виконувати восени або на початку березня, коли дерево ще вразливе до температурних перепадів. Пізнє нанесення — це лише декоративний ефект без практичного значення.

Спалювання листя та рослинних решток

Спалювання сміття не тільки заборонене, а й шкодить ґрунту та екосистемі. Чисте листя потрібно компостувати, а уражені хворобами рештки — вивозити або глибоко закопувати. У звичайному компості температура не піднімається до рівня, який знищує патогени, тому хвороботворні елементи легко заражають ділянку знову.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
