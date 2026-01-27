Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Толстая и крепкая рассада огурцов — метод, который не подводит

Толстая и крепкая рассада огурцов — метод, который не подводит

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 01:14
Как вырастить крепкую рассаду огурцов - секрет пикировки и правила посева
Человек держит рассаду огурцов. Фото: Pinterest

Вырастить крепкую, толстую и коренастую рассаду огурцов можно уже на 4-й день после появления всходов. Все зависит от правильного заглубления во время пикировки, которое останавливает вытягивание и стимулирует развитие корней.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять огурцы, когда пикировать и что делать, чтобы рассада росла толстой и здоровой.

Реклама
Читайте также:

Как посеять огурцы для крепкой рассады

Посев проводят за 2-3 недели до высадки. Семена кладут в легкий, воздухопроницаемый субстрат — вермикулит или смесь с пеностеклом. Важно сразу поставить емкости под яркий свет, чтобы листья не светлели, а стебель не вытягивался.

Основные требования:

  • легкий рыхлый субстрат;
  • минимальное заглубление семян;
  • максимум освещения с первого дня.

Секрет крепкой рассады — пикировка до семядолей

На 3-4 день после всходов корни начинают активно расти, поэтому именно тогда огурцы стоит пикировать в большие стаканчики с легким торфяным грунтом. Что делать:

  • осторожно пересадить сеянец;
  • заглубить стебель почти до семядолей;
  • при необходимости немного подсыпать почву.

Такое заглубление останавливает вытягивание, делает стебель толстым, а корни — сильными. Рассада получается низкой и идеальной для высадки.

Освещение и подкормка — ключ к результату

Мощные лампы или солнце стимулируют и листья, и корни. При необходимости один раз добавляют аминокислотную или витаминную подкормку, чтобы ускорить старт. Что еще сделать:

  • удалить пасынки, чтобы не забирали силы;
  • прищипнуть верхушку при появлении первой завязи — это улучшает развитие корней.

Когда высаживать в грунт

Рассада с ранними завязями хорошо переносит пересадку, если почва достаточно прогрелась. Важно сделать питательную лунку с органикой — это обеспечивает быстрый старт роста и стабильный урожай. Дополнительно стоит полить лунку теплой водой, чтобы корни быстрее прижились и растения сразу пошли в рост.

Мы уже писали о том, чем подкормить клубнику, чтобы урожаи были значительно больше.

Ранее объясняли то, как правильно высевать укроп и петрушку, чтобы получить сильные и равномерные всходы.

Подробнее рассказывали о том, как луковая шелуха в лунке защищает картофель от колорадского жука и болезней.

советы посев рассада эффективные способы огурцы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации