Как вырастить крепкую рассаду огурцов - секрет пикировки и правила посева

Вырастить крепкую, толстую и коренастую рассаду огурцов можно уже на 4-й день после появления всходов. Все зависит от правильного заглубления во время пикировки, которое останавливает вытягивание и стимулирует развитие корней.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять огурцы, когда пикировать и что делать, чтобы рассада росла толстой и здоровой.

Как посеять огурцы для крепкой рассады

Посев проводят за 2-3 недели до высадки. Семена кладут в легкий, воздухопроницаемый субстрат — вермикулит или смесь с пеностеклом. Важно сразу поставить емкости под яркий свет, чтобы листья не светлели, а стебель не вытягивался.

Основные требования:

легкий рыхлый субстрат;

минимальное заглубление семян;

максимум освещения с первого дня.

Секрет крепкой рассады — пикировка до семядолей

На 3-4 день после всходов корни начинают активно расти, поэтому именно тогда огурцы стоит пикировать в большие стаканчики с легким торфяным грунтом. Что делать:

осторожно пересадить сеянец;

заглубить стебель почти до семядолей;

при необходимости немного подсыпать почву.

Такое заглубление останавливает вытягивание, делает стебель толстым, а корни — сильными. Рассада получается низкой и идеальной для высадки.

Освещение и подкормка — ключ к результату

Мощные лампы или солнце стимулируют и листья, и корни. При необходимости один раз добавляют аминокислотную или витаминную подкормку, чтобы ускорить старт. Что еще сделать:

удалить пасынки, чтобы не забирали силы;

прищипнуть верхушку при появлении первой завязи — это улучшает развитие корней.

Когда высаживать в грунт

Рассада с ранними завязями хорошо переносит пересадку, если почва достаточно прогрелась. Важно сделать питательную лунку с органикой — это обеспечивает быстрый старт роста и стабильный урожай. Дополнительно стоит полить лунку теплой водой, чтобы корни быстрее прижились и растения сразу пошли в рост.

