Что класть в лунку с картофелем для защиты от жука - эффект луковой шелухи

Человек сажает картофель. Фото: Colourbox

Опытные огородники советуют добавлять луковую шелуху прямо в лунку во время посадки картофеля — это простой и безопасный способ защитить урожай от колорадского жука и проволочника. Такой прием работает лучше многих магазинных средств.

Новини.LIVE объясняет, как луковая шелуха в лунке защищает картофель от колорадского жука и болезней.

Почему луковая шелуха защищает картофель

Луковая и чесночная шелуха имеет резкий аромат и природные антисептические свойства. Во время разложения она выделяет фитонциды, которые дезориентируют колорадского жука, отпугивают проволочника и подавляют грибковые инфекции. Это позволяет защитить урожай еще до появления всходов.

Как правильно класть шелуху в лунку

Насыпать горсть размятой, рыхлой шелухи на дно ямки.

Положить проросший клубень прямо на этот слой.

Добавить немного шелухи сверху — для двойной защиты.

Убедиться, что слой не плотный, чтобы корешки могли легко прорасти.

Чем польза для клубней

Фитонциды из шелухи подавляют гниль, обеззараживают почву и защищают молодые корни во влажный весенний период. Так картофель стартует сильнее, быстрее укореняется и меньше болеет в течение сезона. Дополнительный защитный слой из шелухи создает стабильную среду для роста и снижает риск поражения вредителями уже в первые недели после посадки.

Завершающий этап — полив

После засыпки лунки землю нужно хорошо увлажнить. Вода уплотняет почву вокруг клубня и активирует полезные вещества в шелухе. Именно так метод работает наиболее эффективно и дает заметный результат уже с первых посадок.

