Что класть в лунку с картофелем для защиты от жука - эффект луковой шелухи

Один прием при посадке — и картофель растет без вредителей
Опытные огородники советуют добавлять луковую шелуху прямо в лунку во время посадки картофеля — это простой и безопасный способ защитить урожай от колорадского жука и проволочника. Такой прием работает лучше многих магазинных средств.
Новини.LIVE объясняет, как луковая шелуха в лунке защищает картофель от колорадского жука и болезней.
Почему луковая шелуха защищает картофель
Луковая и чесночная шелуха имеет резкий аромат и природные антисептические свойства. Во время разложения она выделяет фитонциды, которые дезориентируют колорадского жука, отпугивают проволочника и подавляют грибковые инфекции. Это позволяет защитить урожай еще до появления всходов.
Как правильно класть шелуху в лунку
- Насыпать горсть размятой, рыхлой шелухи на дно ямки.
- Положить проросший клубень прямо на этот слой.
- Добавить немного шелухи сверху — для двойной защиты.
- Убедиться, что слой не плотный, чтобы корешки могли легко прорасти.
Чем польза для клубней
Фитонциды из шелухи подавляют гниль, обеззараживают почву и защищают молодые корни во влажный весенний период. Так картофель стартует сильнее, быстрее укореняется и меньше болеет в течение сезона. Дополнительный защитный слой из шелухи создает стабильную среду для роста и снижает риск поражения вредителями уже в первые недели после посадки.
Завершающий этап — полив
После засыпки лунки землю нужно хорошо увлажнить. Вода уплотняет почву вокруг клубня и активирует полезные вещества в шелухе. Именно так метод работает наиболее эффективно и дает заметный результат уже с первых посадок.
