Що класти в лунку з картоплею для захисту від жука - ефект цибулиння

Досвідчені городники радять додавати цибулиння прямо в лунку під час посадки картоплі — це простий і безпечний спосіб захистити врожай від колорадського жука та дротяника. Такий прийом працює краще за багато магазинних засобів.

Новини.LIVE пояснює, як цибулиння в лунці захищає картоплю від колорадського жука та хвороб.

Чому цибулиння захищає картоплю

Цибулинне й часникове лушпиння має різкий аромат і природні антисептичні властивості. Під час розкладання воно виділяє фітонциди, які дезорієнтують колорадського жука, відлякують дротяника та пригнічують грибкові інфекції. Це дозволяє захистити врожай ще до появи сходів.

Як правильно класти лушпиння в лунку

Насипати жменю розім’ятого, пухкого лушпиння на дно ямки.

Покласти пророслу бульбу прямо на цей шар.

Додати трохи лушпиння зверху — для подвійного захисту.

Переконатися, що шар не щільний, аби корінці могли легко прорости.

Чим користь для бульб

Фітонциди з лушпиння пригнічують гниль, знезаражують ґрунт і захищають молоді корені у вологий весняний період. Так картопля стартує сильнішою, швидше вкорінюється та менше хворіє протягом сезону. Додатковий захисний шар з лушпиння створює стабільне середовище для росту і знижує ризик ураження шкідниками вже в перші тижні після посадки.

Завершальний етап — полив

Після засипання лунки землю потрібно добре зволожити. Вода ущільнює ґрунт навколо бульби й активує корисні речовини в лушпинні. Саме так метод працює найефективніше та дає помітний результат уже з перших посадок.

