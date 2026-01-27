Відео
Головна Дім та город Товста й міцна розсада огірків — метод, який не підводить

Товста й міцна розсада огірків — метод, який не підводить

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 01:14
Як виростити міцну розсаду огірків - секрет пікірування й правила посіву
Людина тримає розсаду огірків. Фото: Pinterest

Виростити міцну, товсту й коренасту розсаду огірків можна вже на 4-й день після появи сходів. Усе залежить від правильного заглиблення під час пікірування, яке зупиняє витягування та стимулює розвиток коріння.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сіяти огірки, коли пікірувати та що робити, щоб розсада росла товстою і здоровою.

Читайте також:

Як посіяти огірки для міцної розсади

Посів проводять за 2-3 тижні до висаджування. Насіння кладуть у легкий, повітропроникний субстрат — вермикуліт або суміш із піносклом. Важливо одразу поставити ємності під яскраве світло, щоб листя не світлішало, а стебло не витягувалося.

Основні вимоги:

  • легкий пухкий субстрат;
  • мінімальне заглиблення насіння;
  • максимум освітлення з першого дня.

Секрет міцної розсади — пікірування до сім’ядоль

На 3-4 день після сходів коріння починає активно рости, тому саме тоді огірки варто пікірувати у більші стаканчики з легким торф’яним ґрунтом. Що робити:

  • обережно пересадити сіянець;
  • заглибити стебло майже до сім’ядоль;
  • за потреби трохи підсипати ґрунт.

Таке заглиблення зупиняє витягування, робить стебло товстим, а коріння — сильним. Розсада виходить низькою й ідеальною для висадки.

Освітлення й підживлення — ключ до результату

Потужні лампи або сонце стимулюють і листя, і корені. За потреби один раз додають амінокислотне або вітамінне підживлення, щоб прискорити старт. Що ще зробити:

  • видалити пасинки, щоб не забирали сили;
  • прищипнути верхівку при появі першої зав’язі — це покращує розвиток коренів.

Коли висаджувати в ґрунт

Розсада з ранніми зав’язями добре переносить пересадку, якщо ґрунт достатньо прогрівся. Важливо зробити поживну лунку з органікою — це забезпечує швидкий старт росту та стабільний урожай. Додатково варто полити лунку теплою водою, щоб коріння швидше прижилося і рослини одразу пішли в ріст.

Ми вже писали про те, чим підживити полуницю, щоб врожаї були значно більшими.

Раніше пояснювали те, як правильно висівати кріп і петрушку, щоб отримати сильні та рівномірні сходи.

Детальніше розповідали про те, як цибулиння в лунці захищає картоплю від колорадського жука та хвороб.

поради посів розсада ефективні способи огірки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
