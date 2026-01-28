Відео
Головна Дім та город Лілії зацвітуть раніше — як правильно посадити цибулини у січні

Лілії зацвітуть раніше — як правильно посадити цибулини у січні

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 01:11
Як посадити лілії у січні в горщики - глибина цибулин, догляд і правила проростання
Рожеві лілії в саду. Фото: Freepik

Лілії можна успішно висаджувати у горщики вже в січні, якщо дотриматися правильної глибини загортання цибулин і легкого поживного ґрунту. Це допоможе отримати ранні та здорові сходи навіть узимку.

Новини.LIVE пояснює, як правильно посадити лілії у січні та яке правило гарантує їхнє проростання.

Читайте також:

Головне правило зимової посадки лілій

Основний секрет — правильна глибина загортання. Цибулину висаджують на глибину, що дорівнює подвійній її висоті. Це забезпечує стабільне вкорінення та захищає матеріал від надмірної вологи чи пересихання. Чому це важливо:

  • занадто мілко — цибулина висихає;
  • надто глибоко — зростає ризик загнивання.

Підготовка ґрунту та дренаж

Для висадки у січні потрібен легкий і поживний субстрат:

  • садова земля;
  • перегній;
  • пісок.

Обов’язково додайте дренаж (керамзит, галька, цегла), щоб уникнути застою води.

Як обрати горщик і провести посадку

  • Підійдуть середні або великі горщики — лілії мають глибоку кореневу систему.
  • Після встановлення цибулини на правильну глибину засипте ґрунт і легенько ущільніть.
  • Додатковий шар торфу або моху допоможе утримувати вологу.

Догляд у січні: світло та полив

  • Лілії потребують яскравого розсіяного світла. Краще розміщувати горщик на південному чи південно-східному підвіконні.
  • Поливайте помірно — лише після висихання верхнього шару ґрунту. Надлишок вологи взимку найчастіше шкодить цибулинам.

Ми вже писали про те, які сорти ожини підходять для різних умов і як обрати найкращий варіант для свого саду.

Раніше пояснювали те, яких весняних помилок потрібно уникати та як правильно підготувати город до сезону.

Детальніше розповідали про те, які рослини треба обрізати в січні та як це впливає на їхній розвиток.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
