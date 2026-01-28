Як посадити лілії у січні в горщики - глибина цибулин, догляд і правила проростання

Лілії зацвітуть раніше — як правильно посадити цибулини у січні
Лілії можна успішно висаджувати у горщики вже в січні, якщо дотриматися правильної глибини загортання цибулин і легкого поживного ґрунту. Це допоможе отримати ранні та здорові сходи навіть узимку.
Новини.LIVE пояснює, як правильно посадити лілії у січні та яке правило гарантує їхнє проростання.
Головне правило зимової посадки лілій
Основний секрет — правильна глибина загортання. Цибулину висаджують на глибину, що дорівнює подвійній її висоті. Це забезпечує стабільне вкорінення та захищає матеріал від надмірної вологи чи пересихання. Чому це важливо:
- занадто мілко — цибулина висихає;
- надто глибоко — зростає ризик загнивання.
Підготовка ґрунту та дренаж
Для висадки у січні потрібен легкий і поживний субстрат:
- садова земля;
- перегній;
- пісок.
Обов’язково додайте дренаж (керамзит, галька, цегла), щоб уникнути застою води.
Як обрати горщик і провести посадку
- Підійдуть середні або великі горщики — лілії мають глибоку кореневу систему.
- Після встановлення цибулини на правильну глибину засипте ґрунт і легенько ущільніть.
- Додатковий шар торфу або моху допоможе утримувати вологу.
Догляд у січні: світло та полив
- Лілії потребують яскравого розсіяного світла. Краще розміщувати горщик на південному чи південно-східному підвіконні.
- Поливайте помірно — лише після висихання верхнього шару ґрунту. Надлишок вологи взимку найчастіше шкодить цибулинам.
