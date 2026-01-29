Відео
Головна Дім та город Рання редиска без порожнин — чотири сорти для великого врожаю

Рання редиска без порожнин — чотири сорти для великого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 06:52
Найкращі ранні сорти редиски для відкритого ґрунту - великі плоди без порожнин
Редиска росте в саду. Фото: The Guardian

У 2026 році городники виділяють ранні сорти редиски, які стабільно дають великі та соковиті плоди без порожнин у відкритому ґрунті. Вони швидко дозрівають і не стрілюються навіть за мінливої погоди.

Новини.LIVE пояснює, які чотири сорти ранньої редиски варто обрати для швидкого та якісного врожаю.

Читайте також:

Яку редиску обирати для раннього врожаю

Для весняної посадки важливо звертати увагу на терміни дозрівання до 20 днів, стійкість до стрілкування та однорідність м’якоті. Саме такі сорти забезпечують швидкий, смачний та якісний урожай у відкритому ґрунті.

Французький сніданок

  • Ультраранній сорт.
  • Витягнуті червоні коренеплоди з білим кінчиком.
  • Ніжний смак без гостроти.
  • Холодостійкий і врожайний — ідеальний для ранньої весни.

Сора

  • Круглі плоди 3-4 см.
  • Стабільний смак, соковита м’якоть.
  • Дуже стійкий до стрілкування та хвороб.
  • Підходить для відкритих грядок у різних регіонах.

Дієго

  • Великі коренеплоди без порожнин.
  • Витримує холод і спеку.
  • Не стрілюється.
  • Улюблений сорт городників зі сходу України за розмір і стабільність.

Сакса

  • Популярний ранній сорт з круглими плодами 3-5 см.
  • Завжди дає врожай навіть у нестійку погоду.
  • Без гіркоти, порожнин і волокон.
  • Відмінно підходить саме для відкритого ґрунту.

Ми вже писали про те, як правильно посадити лілії у січні та яке правило гарантує їхнє проростання.

Раніше повідомлялося про те, як правильно підживлювати полуницю та що робити з кущами, щоб урожай збільшився вдвічі.

Також ми пояснювали те, які рослини треба обрізати в січні та як це впливає на їхній розвиток.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
