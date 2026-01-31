Какие растения нельзя обрезать в январе - виды, что потеряют цвет после зимней обрезки

Человек подрезает деревья в саду. Фото: Backyard Boss

Обрезка в январе может навредить многим декоративным и садовым растениям, ведь в этот период они закладывают почки или находятся в состоянии покоя. Неправильный уход легко уничтожает будущее цветение.

Новини.LIVE рассказывает, какие популярные растения нельзя обрезать зимой и почему это критично для их развития.

Реклама

Читайте также:

Почему зимняя обрезка опасна

Обрезка в январе снимает естественную защиту растений, открывая ткани к холоду и грибковым инфекциям. Многие цветущие кусты формируют почки еще летом, поэтому зимняя обрезка означает потерю будущих цветов. В теплые зимние дни споры грибков легко проникают в срезы, что повышает риск болезней.

Какие растения нельзя обрезать в январе

Форзиция

Цветочные почки формируются с лета. Обрезав ветки зимой, вы срезаете весь будущий цвет. Корректное время — после цветения весной. Если обрезать раньше, весной куст выпустит лишь зелень без единого цветка.

Сирень

Также формирует почки наперед. Зимняя обрезка оставляет куст без цветов на весь сезон. Подрезают только после цветения. Преждевременная обрезка серьезно ослабляет растение и снижает его декоративность.

Рододендрон и азалия

Вечнозеленые растения, которые закладывают цветочные почки летом. Зима — худшее время для обрезки. Зимние срезы открывают растение к холоду, что может повредить даже сильные кусты.

Гортензия крупнолистная

Цветет на старых побегах. Потеря ветки зимой = потеря всей соцветочной ветви. Обрезка — только летом после цветения. Неправильный зимний уход часто является причиной, почему гортензия "не цветет" весь год.

Лаванда

Нуждается в покое зимой. Январская обрезка оголяет центр куста и делает его уязвимым к морозам. Из-за этого растение может частично или полностью вымерзнуть.

Самшит

В январе легко получает зимние ожоги после обрезки. Формирование — только ранней весной. Срезы зимой долго не заживают, что повышает риск болезней и пожелтения листьев.

Персик и другие косточковые (слива, абрикос, вишня)

Зимние споры могут вызвать серебристую листовую пятнистость. Деревья не успевают заживить раны зимой. Такие поражения быстро распространяются и могут серьезно снизить урожай.

Когда обрезка разрешена

Зимой можно срезать только:

сухие ветки,

поломанные,

явно больные части растений.

Мы уже писали о том, какие три овоща стоит посадить еще до февраля, чтобы они быстро пошли в рост и дали ранний урожай.

Ранее объясняли то, как простая обмотка спасает деревья от грызунов и что использовать вместо дорогих средств.

Подробнее рассказывали о том, чем подкормить вишню и черешню в феврале, чтобы одного внесения хватило на весь сезон.