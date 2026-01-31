Які рослини не можна обрізати в січні - види, що втратять цвіт після зимової обрізки

Людина підрізає дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Обрізка у січні може нашкодити багатьом декоративним і садовим рослинам, адже в цей період вони закладають бруньки або перебувають у стані спокою. Неправильний догляд легко знищує майбутнє цвітіння.

Новини.LIVE розповідає, які популярні рослини не можна обрізати взимку та чому це критично для їхнього розвитку.

Чому зимова обрізка небезпечна

Обрізка у січні знімає природний захист рослин, відкриваючи тканини до холоду та грибкових інфекцій. Багато квітучих кущів формують бруньки ще влітку, тому зимове зрізання означає втрату майбутніх квітів. У теплі зимові дні спори грибків легко проникають у зрізи, що підвищує ризик хвороб.

Які рослини не можна обрізати у січні

Форзиція

Квіткові бруньки формуються з літа. Обрізавши гілки взимку, ви зрізаєте весь майбутній цвіт. Коректний час — після цвітіння навесні. Якщо обрізати раніше, навесні кущ випустить лише зелень без жодної квітки.

Бузок

Також формує бруньки наперед. Зимова обрізка залишає кущ без квітів на весь сезон. Підрізають лише після цвітіння. Передчасна обрізка серйозно послаблює рослину та знижує її декоративність.

Рододендрон та азалія

Вічнозелені рослини, які закладають квіткові бруньки влітку. Зима — найгірший час для обрізки. Зимові зрізи відкривають рослину до холоду, що може пошкодити навіть сильні кущі.

Гортензія великолиста

Цвіте на старих пагонах. Втрата гілки взимку = втрата всієї суцвіттєвої гілки. Обрізка — тільки влітку після цвітіння. Неправильний зимовий догляд часто є причиною, чому гортензія "не цвіте" весь рік.

Лаванда

Потребує спокою взимку. Січнева обрізка оголює центр куща і робить його вразливим до морозів. Через це рослина може частково або повністю вимерзнути.

Самшит

У січні легко отримує зимові опіки після обрізки. Формування — лише ранньою весною. Зрізи взимку довго не загоюються, що підвищує ризик хвороб та пожовтіння листя.

Персик та інші кісточкові (слива, абрикос, вишня)

Зимові спори можуть викликати сріблясту листову плямистість. Дерева не встигають загоїти рани взимку. Такі ураження швидко поширюються і можуть серйозно знизити урожай.

Коли обрізка дозволена

Взимку можна зрізати лише:

сухі гілки,

поламані,

явно хворі частини рослин.

