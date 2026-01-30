Какие растения нельзя сажать возле яблони - список неудачных и благоприятных соседей

Что нельзя сажать рядом с яблоней — опасные соседи в саду
Соседство растений в саду влияет на урожайность яблони: некоторые культуры забирают у нее питательные вещества, другие привлекают вредителей. Есть растения, которые категорически не стоит высаживать рядом с яблоней.
Новини.LIVE рассказывает, с какими культурами яблоня не уживается и что лучше посадить рядом взамен.
Нежелательные соседи для яблони
Некоторые деревья и культуры истощают почву, создают тень или привлекают вредителей. Из-за неправильного соседства дерево слабеет, хуже цветет и формирует меньше завязей. Такие растения могут существенно снизить урожайность сада и усложнить уход за яблоней.
Деревья
- Черемуха, рябина — притягивают стеклянницу и рябиновую моль.
- Береза, сирень, жасмин — слишком агрессивные соседи.
- Молодые груши — яблоня "заглушает" молодняк.
Кусты
- Смородина — страдает от тени, сажать только за 2+ метра.
- Малина — высушивает почву, яблоня начинает "голодать".
- Боярышник, орехи — привлекают насекомых и плохо уживаются с плодовыми.
Овощи и зелень
- Капуста, картофель, морковь — плохие соседи для почвы яблони.
- Мята, шалфей, петрушка — конкурируют за питательные вещества.
Растения, которые хорошо растут рядом с яблоней
Правильно подобранные соседи могут укрепить яблоню, улучшить почву и даже защитить дерево от вредителей. Вот культуры, которые образуют с яблоней удачный тандем.
Фруктовые и ягодные культуры
- Слива, вишня, крыжовник — не конкурируют с яблоней и хорошо чувствуют себя рядом.
Овощи и огородные культуры
- Огурцы, кабачки — имеют неглубокую корневую систему и не мешают яблоне.
- Помидоры — особенно с солнечной стороны, помогают уменьшать количество вредителей.
Зелень и полезные растения
- Лук и чеснок — естественная защита от многих насекомых.
- Редис и лук на перо — успевают вырасти до появления густой тени.
- Базилик, укроп, щавель, салаты — хорошо растут в легкой полутени.
Цветы и почвопокровные растения
- Настурция, бархатцы — отпугивают вредителей и украшают сад.
- Белый клевер — улучшает структуру почвы и привлекает пчел.
- Одуванчик — выделяет вещества, ускоряющие созревание яблок.
