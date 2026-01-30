Какие растения нельзя сажать возле яблони - список неудачных и благоприятных соседей

Яблони в саду. Фото: Freepik

Соседство растений в саду влияет на урожайность яблони: некоторые культуры забирают у нее питательные вещества, другие привлекают вредителей. Есть растения, которые категорически не стоит высаживать рядом с яблоней.

Новини.LIVE рассказывает, с какими культурами яблоня не уживается и что лучше посадить рядом взамен.

Нежелательные соседи для яблони

Некоторые деревья и культуры истощают почву, создают тень или привлекают вредителей. Из-за неправильного соседства дерево слабеет, хуже цветет и формирует меньше завязей. Такие растения могут существенно снизить урожайность сада и усложнить уход за яблоней.

Деревья

Черемуха, рябина — притягивают стеклянницу и рябиновую моль.

Береза, сирень, жасмин — слишком агрессивные соседи.

Молодые груши — яблоня "заглушает" молодняк.

Кусты

Смородина — страдает от тени, сажать только за 2+ метра.

Малина — высушивает почву, яблоня начинает "голодать".

Боярышник, орехи — привлекают насекомых и плохо уживаются с плодовыми.

Овощи и зелень

Капуста, картофель, морковь — плохие соседи для почвы яблони.

Мята, шалфей, петрушка — конкурируют за питательные вещества.

Растения, которые хорошо растут рядом с яблоней

Правильно подобранные соседи могут укрепить яблоню, улучшить почву и даже защитить дерево от вредителей. Вот культуры, которые образуют с яблоней удачный тандем.

Фруктовые и ягодные культуры

Слива, вишня, крыжовник — не конкурируют с яблоней и хорошо чувствуют себя рядом.

Овощи и огородные культуры

Огурцы, кабачки — имеют неглубокую корневую систему и не мешают яблоне.

Помидоры — особенно с солнечной стороны, помогают уменьшать количество вредителей.

Зелень и полезные растения

Лук и чеснок — естественная защита от многих насекомых.

Редис и лук на перо — успевают вырасти до появления густой тени.

Базилик, укроп, щавель, салаты — хорошо растут в легкой полутени.

Цветы и почвопокровные растения

Настурция, бархатцы — отпугивают вредителей и украшают сад.

Белый клевер — улучшает структуру почвы и привлекает пчел.

Одуванчик — выделяет вещества, ускоряющие созревание яблок.

