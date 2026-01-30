Відео
Головна Дім та город Що не можна садити поруч з яблунею — небезпечні сусіди в саду

Що не можна садити поруч з яблунею — небезпечні сусіди в саду

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 21:48
Які рослини не можна садити біля яблуні - список невдалих і сприятливих сусідів
Яблуні в саду. Фото: Freepik

Сусідство рослин у саду впливає на врожайність яблуні: деякі культури забирають у неї поживні речовини, інші приваблюють шкідників. Є рослини, які категорично не варто висаджувати поряд із яблунею.

Новини.LIVE розповідає, з якими культурами яблуня не уживається та що краще посадити поруч натомість.

Небажані сусіди для яблуні

Деякі дерева та культури виснажують ґрунт, створюють тінь або приваблюють шкідників. Через неправильне сусідство дерево слабшає, гірше цвіте та формує менше зав’язі. Такі рослини можуть суттєво знизити врожайність саду й ускладнити догляд за яблунею.

Дерева

  • Черемха, горобина — притягують скляницю та горобинову міль.
  • Береза, бузок, жасмин — надто агресивні сусіди.
  • Молоді груші — яблуня "заглушує" молодняк.

Кущі

  • Смородина — потерпає від тіні, садити лише за 2+ метри.
  • Малина — висушує ґрунт, яблуня починає "голодувати".
  • Глід, горіхи — приваблюють комах та погано уживаються з плодовими.

Овочі та зелень

  • Капуста, картопля, морква — погані сусіди для ґрунту яблуні.
  • М’ята, шавлія, петрушка — конкурують за поживні речовини.

Рослини, які добре ростуть поруч із яблунею

Правильно підібрані сусіди можуть зміцнити яблуню, покращити ґрунт і навіть захистити дерево від шкідників. Ось культури, які утворюють із яблунею вдалий тандем.

Фруктові та ягідні культури

  • Слива, вишня, аґрус — не конкурують із яблунею та добре почуваються поруч.

Овочі та городні культури

  • Огірки, кабачки — мають неглибоку кореневу систему й не заважають яблуні.
  • Помідори — особливо з сонячної сторони, допомагають зменшувати кількість шкідників.

Зелень і корисні рослини

  • Цибуля та часник — природний захист від багатьох комах.
  • Редис і цибуля на перо — встигають вирости до появи густої тіні.
  • Базилік, кріп, щавель, салати — добре ростуть у легкій півтіні.

Квіти та ґрунтопокривні рослини

  • Настурція, чорнобривці — відлякують шкідників і прикрашають сад.
  • Біла конюшина — покращує структуру ґрунту та приваблює бджіл.
  • Кульбаба — виділяє речовини, що пришвидшують дозрівання яблук.

дерева рослини поради город сад яблуня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
