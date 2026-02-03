Відео
Головна Дім та город Мініпарник за 5 хвилин — як зробити для розсади з пляшки

Мініпарник за 5 хвилин — як зробити для розсади з пляшки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:14
Як зробити мініпарник для розсади за 5 хвилин - спосіб з пластикової пляшки
Розсада в горщиках. Фото: Freepik

Щоб розсада швидко росла й не витягувалася, їй потрібен стабільний мікроклімат. Простий мініпарник можна зробити власноруч буквально за кілька хвилин із підручних матеріалів.

Новини.LIVE розповідає, як зробити мініпарник із пляшки швидко та якісно.

Читайте також:

Що знадобиться для мініпарника

Для виготовлення мініпарника достатньо 5-літрової пластикової пляшки та кількох хвилин часу. Така конструкція підходить для ранньої розсади й легко переноситься по квартирі. Вона допомагає утримувати тепло й вологу, створюючи стабільний мікроклімат, у якому насіння проростає значно швидше.

Як зробити конструкцію

  • Зняти кришку та акуратно відрізати шийку.
  • Зробити повздовжні надрізи канцелярським ножем до самого дна.
  • Розкрити пляшку, отримавши дві з’єднані половинки.
  • Насипати в нижню частину родючий ґрунт і висіяти насіння.
  • Закрити верхньою частиною та зафіксувати кришкою.

Такий мініпарник утримує тепло й вологу, створюючи мікроклімат для швидкого проростання.

Переваги саморобного мініпарника

Мініконструкція допомагає розсаді отримувати більше тепла, зменшує випаровування та захищає від протягів. Вона особливо корисна взимку та на початку весни, коли температура в квартирі може коливатися.

Куди ставити мініпарник

Розміщуйте розсаду на найсвітлішому підвіконні, уникаючи холодних зон і протягів. Якщо світла бракує, додайте лампу або перемістіть парник ближче до джерела освітлення — це допоможе саджанцям рости міцнішими та рівними.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
