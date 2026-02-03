Як зробити мініпарник для розсади за 5 хвилин - спосіб з пластикової пляшки

Розсада в горщиках. Фото: Freepik

Щоб розсада швидко росла й не витягувалася, їй потрібен стабільний мікроклімат. Простий мініпарник можна зробити власноруч буквально за кілька хвилин із підручних матеріалів.

Новини.LIVE розповідає, як зробити мініпарник із пляшки швидко та якісно.

Що знадобиться для мініпарника

Для виготовлення мініпарника достатньо 5-літрової пластикової пляшки та кількох хвилин часу. Така конструкція підходить для ранньої розсади й легко переноситься по квартирі. Вона допомагає утримувати тепло й вологу, створюючи стабільний мікроклімат, у якому насіння проростає значно швидше.

Як зробити конструкцію

Зняти кришку та акуратно відрізати шийку.

Зробити повздовжні надрізи канцелярським ножем до самого дна.

Розкрити пляшку, отримавши дві з’єднані половинки.

Насипати в нижню частину родючий ґрунт і висіяти насіння.

Закрити верхньою частиною та зафіксувати кришкою.

Такий мініпарник утримує тепло й вологу, створюючи мікроклімат для швидкого проростання.

Переваги саморобного мініпарника

Мініконструкція допомагає розсаді отримувати більше тепла, зменшує випаровування та захищає від протягів. Вона особливо корисна взимку та на початку весни, коли температура в квартирі може коливатися.

Куди ставити мініпарник

Розміщуйте розсаду на найсвітлішому підвіконні, уникаючи холодних зон і протягів. Якщо світла бракує, додайте лампу або перемістіть парник ближче до джерела освітлення — це допоможе саджанцям рости міцнішими та рівними.

