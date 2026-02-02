Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Посадіть малину правильно — врожай буде в рази більший

Посадіть малину правильно — врожай буде в рази більший

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 16:54
Як правильно садити малину - підготовка борозни, дренаж, добрива і догляд
Людина посадила малину. Фото: Focus Garden

Садівники пояснили, що для рясного врожаю важливо правильно підготувати борозну, замінити ґрунт і забезпечити вологоутримувальний шар. Весняна посадка малини у 2026 році дає чудові результати за умови дотримання кількох простих кроків.

Новини.LIVE пояснює, як садити малину та який догляд забезпечить стабільний урожай.

Реклама
Читайте також:

Підготуйте борозну правильно

Малина має поверхневу кореневу систему, тому важливо замінити неглибокий шар ґрунту на поживний. Вирийте борозну завглибшки 1,5-2 штики лопати та приберіть бідний ґрунт, щоб рослина отримувала достатньо вологи й поживних речовин з верхніх шарів.

Зробіть дренажний шар

На дно кладуть великі гілки чи пеньки, поверх — дрібніші гілки та солому. Така конструкція утримує вологу, покращує структуру ґрунту і поступово приваблює черв’яків. Якщо соломи немає, підійде сухостій або свіжа трава.

Замініть ґрунт та внесіть добрива

Борозну заповнюють перегноєм або сумішшю перегною з ґрунтом. Додають деревний чи трав’яний попіл — він забезпечує малину поживними елементами та пришвидшує ріст. Добре перемішайте попіл із землею, щоб живлення розподілилось рівномірно.

Посадіть і вкоротіть саджанці

Якщо на коренях мало землі, пагони вкорочують до 10-15 см — це допомагає малині швидше адаптуватися. Садити глибоко не потрібно: у рослини поверхневі корені. Після посадки обов’язково замульчуйте соломою та рясно полийте.

Забезпечте правильний догляд

Малина любить вологу, але реагує на перезволоження, тому дренажний шар критично важливий. Надалі поливайте в канаву, використовуйте крапельну стрічку, підживлюйте та обробляйте від грибків і шкідників.

Ми вже писали про те, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.

Раніше пояснювали те, які рослини швидко виходять з-під контролю та чим їх можна замінити без ризику для ділянки.

Детальніше розповідали про те, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.

добрива поради город сад малина догляд кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації