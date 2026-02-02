Як правильно садити малину - підготовка борозни, дренаж, добрива і догляд

Людина посадила малину. Фото: Focus Garden

Садівники пояснили, що для рясного врожаю важливо правильно підготувати борозну, замінити ґрунт і забезпечити вологоутримувальний шар. Весняна посадка малини у 2026 році дає чудові результати за умови дотримання кількох простих кроків.

Новини.LIVE пояснює, як садити малину та який догляд забезпечить стабільний урожай.

Реклама

Читайте також:

Підготуйте борозну правильно

Малина має поверхневу кореневу систему, тому важливо замінити неглибокий шар ґрунту на поживний. Вирийте борозну завглибшки 1,5-2 штики лопати та приберіть бідний ґрунт, щоб рослина отримувала достатньо вологи й поживних речовин з верхніх шарів.

Зробіть дренажний шар

На дно кладуть великі гілки чи пеньки, поверх — дрібніші гілки та солому. Така конструкція утримує вологу, покращує структуру ґрунту і поступово приваблює черв’яків. Якщо соломи немає, підійде сухостій або свіжа трава.

Замініть ґрунт та внесіть добрива

Борозну заповнюють перегноєм або сумішшю перегною з ґрунтом. Додають деревний чи трав’яний попіл — він забезпечує малину поживними елементами та пришвидшує ріст. Добре перемішайте попіл із землею, щоб живлення розподілилось рівномірно.

Посадіть і вкоротіть саджанці

Якщо на коренях мало землі, пагони вкорочують до 10-15 см — це допомагає малині швидше адаптуватися. Садити глибоко не потрібно: у рослини поверхневі корені. Після посадки обов’язково замульчуйте соломою та рясно полийте.

Забезпечте правильний догляд

Малина любить вологу, але реагує на перезволоження, тому дренажний шар критично важливий. Надалі поливайте в канаву, використовуйте крапельну стрічку, підживлюйте та обробляйте від грибків і шкідників.

Ми вже писали про те, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.

Раніше пояснювали те, які рослини швидко виходять з-під контролю та чим їх можна замінити без ризику для ділянки.

Детальніше розповідали про те, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.