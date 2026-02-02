Як правильно садити малину - підготовка борозни, дренаж, добрива і догляд

Посадіть малину правильно — врожай буде в рази більший
Садівники пояснили, що для рясного врожаю важливо правильно підготувати борозну, замінити ґрунт і забезпечити вологоутримувальний шар. Весняна посадка малини у 2026 році дає чудові результати за умови дотримання кількох простих кроків.
Новини.LIVE пояснює, як садити малину та який догляд забезпечить стабільний урожай.
Підготуйте борозну правильно
Малина має поверхневу кореневу систему, тому важливо замінити неглибокий шар ґрунту на поживний. Вирийте борозну завглибшки 1,5-2 штики лопати та приберіть бідний ґрунт, щоб рослина отримувала достатньо вологи й поживних речовин з верхніх шарів.
Зробіть дренажний шар
На дно кладуть великі гілки чи пеньки, поверх — дрібніші гілки та солому. Така конструкція утримує вологу, покращує структуру ґрунту і поступово приваблює черв’яків. Якщо соломи немає, підійде сухостій або свіжа трава.
Замініть ґрунт та внесіть добрива
Борозну заповнюють перегноєм або сумішшю перегною з ґрунтом. Додають деревний чи трав’яний попіл — він забезпечує малину поживними елементами та пришвидшує ріст. Добре перемішайте попіл із землею, щоб живлення розподілилось рівномірно.
Посадіть і вкоротіть саджанці
Якщо на коренях мало землі, пагони вкорочують до 10-15 см — це допомагає малині швидше адаптуватися. Садити глибоко не потрібно: у рослини поверхневі корені. Після посадки обов’язково замульчуйте соломою та рясно полийте.
Забезпечте правильний догляд
Малина любить вологу, але реагує на перезволоження, тому дренажний шар критично важливий. Надалі поливайте в канаву, використовуйте крапельну стрічку, підживлюйте та обробляйте від грибків і шкідників.
Ми вже писали про те, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.
Раніше пояснювали те, які рослини швидко виходять з-під контролю та чим їх можна замінити без ризику для ділянки.
Детальніше розповідали про те, як позбутися протягів через вікна за допомогою простого фланелевого валика та зберегти тепло в оселі.
Читайте Новини.LIVE!