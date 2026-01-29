Як посадити картоплю поверхневим методом - покрокова технологія та поради для великого врожаю

Людина садить картоплю на городі. Фото: iStockphoto

У багатьох областях України городники переходять на поверхневий метод посадки картоплі. Така технологія дає швидший ріст, кращу вентиляцію ґрунту та відчутно рясніший урожай вже в перший сезон.

Новини.LIVE розповідає, як виконати поверхневу посадку картоплі, що додати в лунку та чому цей метод дає відчутно рясніший результат.

Реклама

Читайте також:

У чому суть поверхневого методу

Замість глибоких лунок бульби кладуть майже на поверхню землі, присипаючи лише тонким шаром. Це прискорює проростання, дає більше тепла й покращує доступ кисню. У таких умовах картопля легше формує коренеплоди та швидше набирає масу.

Як правильно садити

Зробіть заглиблення 5-7 см.

Покладіть бульбу та злегка присипте.

Сформуйте зверху пухкий родючий горбок.

Додайте золу та цибульне лушпиння для захисту й живлення.

Переваги методу

Швидший старт росту.

Краща аерація ґрунту.

Менше ризику загнивання.

Простіший догляд протягом сезону.

Чому урожай більший

Пухкий ґрунт не заважає формуванню картоплин, рослина не витрачає сили на проростання через товстий шар землі та активніше розвиває кореневу систему. Завдяки цьому бульби ростуть рівномірно, стають більшими й дозрівають швидше навіть у прохолодний сезон.

Ми вже писали про те, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Детальніше розповідали про те, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.