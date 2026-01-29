Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Поверхневий метод посадки — картопля росте вдвічі рясніше

Поверхневий метод посадки — картопля росте вдвічі рясніше

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:59
Як посадити картоплю поверхневим методом - покрокова технологія та поради для великого врожаю
Людина садить картоплю на городі. Фото: iStockphoto

У багатьох областях України городники переходять на поверхневий метод посадки картоплі. Така технологія дає швидший ріст, кращу вентиляцію ґрунту та відчутно рясніший урожай вже в перший сезон.

Новини.LIVE розповідає, як виконати поверхневу посадку картоплі, що додати в лунку та чому цей метод дає відчутно рясніший результат.

Реклама
Читайте також:

У чому суть поверхневого методу

Замість глибоких лунок бульби кладуть майже на поверхню землі, присипаючи лише тонким шаром. Це прискорює проростання, дає більше тепла й покращує доступ кисню. У таких умовах картопля легше формує коренеплоди та швидше набирає масу.

Як правильно садити

  • Зробіть заглиблення 5-7 см.
  • Покладіть бульбу та злегка присипте.
  • Сформуйте зверху пухкий родючий горбок.
  • Додайте золу та цибульне лушпиння для захисту й живлення.

Переваги методу

  • Швидший старт росту.
  • Краща аерація ґрунту.
  • Менше ризику загнивання.
  • Простіший догляд протягом сезону.

Чому урожай більший

Пухкий ґрунт не заважає формуванню картоплин, рослина не витрачає сили на проростання через товстий шар землі та активніше розвиває кореневу систему. Завдяки цьому бульби ростуть рівномірно, стають більшими й дозрівають швидше навіть у прохолодний сезон.

Ми вже писали про те, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Детальніше розповідали про те, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.

врожай поради город картопля сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації