Головна Дім та город Троянди розмножуються легко — зараз найкращий час для живцювання

Троянди розмножуються легко — зараз найкращий час для живцювання

Дата публікації: 28 січня 2026 12:36
Як живцювати троянди взимку - коли зрізати живці та як правильно укорінити
Маленький кущ троянд у саду. Фото: Epicgardening

Живцювати троянди найкраще саме взимку — у січні та лютому, коли кущі перебувають у стані спокою й живці легше утворюють корені. Це дає змогу безкоштовно розмножити улюблені сорти та отримати сильні молоді рослини.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку, щоб нові рослини гарантовано прижилися.

Коли найкраще живцювати троянди

Фахівці зазначають, що найвдаліший час — кінець січня та лютий. У цей період кущі сплять, обрізка їм не шкодить, а здерев’янілі живці краще утворюють корені.
Живцювання взимку підходить для:

  • плетистих троянд;
  • ґрунтопокривних сортів;
  • старих кущів із твердими пагонами.

Як правильно зрізати живці

Для укорінення обирають здорові, нескорочені, торішні пагони. Покроково:

  • зробіть прямий нижній зріз нижче бруньки;
  • наріжте живці довжиною 15-30 см;
  • верхівку зріжте під кутом;
  • занурте нижню частину в укорінювач.

Такий підхід стимулює швидке формування кореневої системи.

Де висаджувати живці взимку

Для посадки підійде пухкий ґрунт або неопалювана теплиця. Алгоритм висадки:

  • внесіть компост;
  • викопайте ями на 2/3 довжини живця;
  • додайте гравій для дренажу;
  • закопайте живці та поливайте у міру висихання.

До наступної осені вони сформують корені та будуть готові до пересадки.

Коли чекати цвітіння

На новому місці живці приживаються до літа–осені. Перші квіти з’являться через 1-3 роки. У цей період троянди потребують:

  • поливу 2 рази на тиждень;
  • підживлення під час цвітіння;
  • обрізки восени.

Це один із найпростіших способів отримати улюблений сорт без витрат і з гарантованим результатом.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
