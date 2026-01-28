Как черенковать розы зимой - когда срезать черенки и как правильно укоренить

Маленький куст роз в саду. Фото: Epicgardening

Черенковать розы лучше всего именно зимой — в январе и феврале, когда кусты находятся в состоянии покоя и черенки легче образуют корни. Это позволяет бесплатно размножить любимые сорта и получить сильные молодые растения.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой, чтобы новые растения гарантированно прижились.

Когда лучше всего черенковать розы

Специалисты отмечают, что самое удачное время — конец января и февраль. В этот период кусты спят, обрезка им не вредит, а одревесневшие черенки лучше образуют корни.

Черенкование зимой подходит для:

плетистых роз;

почвопокровных сортов;

старых кустов с жесткими побегами.

Как правильно срезать черенки

Для укоренения выбирают здоровые, не укороченные, прошлогодние побеги. Пошагово:

сделайте прямой нижний срез ниже почки;

нарежьте черенки длиной 15-30 см;

верхушку срежьте под углом;

погрузите нижнюю часть в укоренитель.

Такой подход стимулирует быстрое формирование корневой системы.

Где высаживать черенки зимой

Для посадки подойдет рыхлый грунт или неотапливаемая теплица. Алгоритм высадки:

внесите компост;

выкопайте ямы на 2/3 длины черенка;

добавьте гравий для дренажа;

закопайте черенки и поливайте по мере высыхания.

К следующей осени они сформируют корни и будут готовы к пересадке.

Когда ждать цветения

На новом месте черенки приживаются к лету-осени. Первые цветы появятся через 1-3 года. В этот период розы нуждаются в:

поливе 2 раза в неделю;

подкормках во время цветения;

обрезки осенью.

Это один из самых простых способов получить любимый сорт без затрат и с гарантированным результатом.

