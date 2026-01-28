Видео
Главная Дом и огород Розы размножаются легко — сейчас лучшее время для черенкования

Розы размножаются легко — сейчас лучшее время для черенкования

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:36
Как черенковать розы зимой - когда срезать черенки и как правильно укоренить
Маленький куст роз в саду. Фото: Epicgardening

Черенковать розы лучше всего именно зимой — в январе и феврале, когда кусты находятся в состоянии покоя и черенки легче образуют корни. Это позволяет бесплатно размножить любимые сорта и получить сильные молодые растения.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой, чтобы новые растения гарантированно прижились.

Читайте также:

Когда лучше всего черенковать розы

Специалисты отмечают, что самое удачное время — конец января и февраль. В этот период кусты спят, обрезка им не вредит, а одревесневшие черенки лучше образуют корни.
Черенкование зимой подходит для:

  • плетистых роз;
  • почвопокровных сортов;
  • старых кустов с жесткими побегами.

Как правильно срезать черенки

Для укоренения выбирают здоровые, не укороченные, прошлогодние побеги. Пошагово:

  • сделайте прямой нижний срез ниже почки;
  • нарежьте черенки длиной 15-30 см;
  • верхушку срежьте под углом;
  • погрузите нижнюю часть в укоренитель.

Такой подход стимулирует быстрое формирование корневой системы.

Где высаживать черенки зимой

Для посадки подойдет рыхлый грунт или неотапливаемая теплица. Алгоритм высадки:

  • внесите компост;
  • выкопайте ямы на 2/3 длины черенка;
  • добавьте гравий для дренажа;
  • закопайте черенки и поливайте по мере высыхания.

К следующей осени они сформируют корни и будут готовы к пересадке.

Когда ждать цветения

На новом месте черенки приживаются к лету-осени. Первые цветы появятся через 1-3 года. В этот период розы нуждаются в:

  • поливе 2 раза в неделю;
  • подкормках во время цветения;
  • обрезки осенью.

Это один из самых простых способов получить любимый сорт без затрат и с гарантированным результатом.

Мы объясняли то, как правильно подкормить смородину зимой для максимального урожая.

Также рассказывали о том, что стоит сделать уже сейчас, чтобы рассада выросла мощной.

Ранее сообщалось о том, как правильно использовать диски, чтобы сохранить будущий урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
