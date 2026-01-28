Как черенковать розы зимой - когда срезать черенки и как правильно укоренить

Розы размножаются легко — сейчас лучшее время для черенкования
Черенковать розы лучше всего именно зимой — в январе и феврале, когда кусты находятся в состоянии покоя и черенки легче образуют корни. Это позволяет бесплатно размножить любимые сорта и получить сильные молодые растения.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой, чтобы новые растения гарантированно прижились.
Когда лучше всего черенковать розы
Специалисты отмечают, что самое удачное время — конец января и февраль. В этот период кусты спят, обрезка им не вредит, а одревесневшие черенки лучше образуют корни.
Черенкование зимой подходит для:
- плетистых роз;
- почвопокровных сортов;
- старых кустов с жесткими побегами.
Как правильно срезать черенки
Для укоренения выбирают здоровые, не укороченные, прошлогодние побеги. Пошагово:
- сделайте прямой нижний срез ниже почки;
- нарежьте черенки длиной 15-30 см;
- верхушку срежьте под углом;
- погрузите нижнюю часть в укоренитель.
Такой подход стимулирует быстрое формирование корневой системы.
Где высаживать черенки зимой
Для посадки подойдет рыхлый грунт или неотапливаемая теплица. Алгоритм высадки:
- внесите компост;
- выкопайте ямы на 2/3 длины черенка;
- добавьте гравий для дренажа;
- закопайте черенки и поливайте по мере высыхания.
К следующей осени они сформируют корни и будут готовы к пересадке.
Когда ждать цветения
На новом месте черенки приживаются к лету-осени. Первые цветы появятся через 1-3 года. В этот период розы нуждаются в:
- поливе 2 раза в неделю;
- подкормках во время цветения;
- обрезки осенью.
Это один из самых простых способов получить любимый сорт без затрат и с гарантированным результатом.
