Как посадить картофель поверхностным методом - пошаговая технология и советы для большого урожая

Во многих областях Украины огородники переходят на поверхностный метод посадки картофеля. Такая технология дает более быстрый рост, лучшую вентиляцию почвы и ощутимо более обильный урожай уже в первый сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как выполнить поверхностную посадку картофеля, что добавить в лунку и почему этот метод дает ощутимо более обильный результат.

В чем суть поверхностного метода

Вместо глубоких лунок клубни кладут почти на поверхность земли, присыпая лишь тонким слоем. Это ускоряет прорастание, дает больше тепла и улучшает доступ кислорода. В таких условиях картофель легче формирует корнеплоды и быстрее набирает массу.

Как правильно сажать

Сделайте углубление 5-7 см.

Положите клубень и слегка присыпьте.

Сформируйте сверху рыхлый плодородный холмик.

Добавьте золу и луковую шелуху для защиты и питания.

Преимущества метода

Более быстрый старт роста.

Лучшая аэрация почвы.

Меньше риска загнивания.

Более простой уход в течение сезона.

Почему урожай больше

Рыхлая почва не мешает формированию картофелин, растение не тратит силы на прорастание через толстый слой земли и активнее развивает корневую систему. Благодаря этому клубни растут равномерно, становятся крупнее и созревают быстрее даже в прохладный сезон.

