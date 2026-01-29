Как посадить картофель поверхностным методом - пошаговая технология и советы для большого урожая

Поверхностный метод посадки — картофель растет вдвое обильнее
Во многих областях Украины огородники переходят на поверхностный метод посадки картофеля. Такая технология дает более быстрый рост, лучшую вентиляцию почвы и ощутимо более обильный урожай уже в первый сезон.
Новини.LIVE рассказывает, как выполнить поверхностную посадку картофеля, что добавить в лунку и почему этот метод дает ощутимо более обильный результат.
В чем суть поверхностного метода
Вместо глубоких лунок клубни кладут почти на поверхность земли, присыпая лишь тонким слоем. Это ускоряет прорастание, дает больше тепла и улучшает доступ кислорода. В таких условиях картофель легче формирует корнеплоды и быстрее набирает массу.
Как правильно сажать
- Сделайте углубление 5-7 см.
- Положите клубень и слегка присыпьте.
- Сформируйте сверху рыхлый плодородный холмик.
- Добавьте золу и луковую шелуху для защиты и питания.
Преимущества метода
- Более быстрый старт роста.
- Лучшая аэрация почвы.
- Меньше риска загнивания.
- Более простой уход в течение сезона.
Почему урожай больше
Рыхлая почва не мешает формированию картофелин, растение не тратит силы на прорастание через толстый слой земли и активнее развивает корневую систему. Благодаря этому клубни растут равномерно, становятся крупнее и созревают быстрее даже в прохладный сезон.
