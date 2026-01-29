Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Поверхностный метод посадки — картофель растет вдвое обильнее

Поверхностный метод посадки — картофель растет вдвое обильнее

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 00:59
Как посадить картофель поверхностным методом - пошаговая технология и советы для большого урожая
Человек сажает картофель на огороде. Фото: iStockphoto

Во многих областях Украины огородники переходят на поверхностный метод посадки картофеля. Такая технология дает более быстрый рост, лучшую вентиляцию почвы и ощутимо более обильный урожай уже в первый сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как выполнить поверхностную посадку картофеля, что добавить в лунку и почему этот метод дает ощутимо более обильный результат.

Реклама
Читайте также:

В чем суть поверхностного метода

Вместо глубоких лунок клубни кладут почти на поверхность земли, присыпая лишь тонким слоем. Это ускоряет прорастание, дает больше тепла и улучшает доступ кислорода. В таких условиях картофель легче формирует корнеплоды и быстрее набирает массу.

Как правильно сажать

  • Сделайте углубление 5-7 см.
  • Положите клубень и слегка присыпьте.
  • Сформируйте сверху рыхлый плодородный холмик.
  • Добавьте золу и луковую шелуху для защиты и питания.

Преимущества метода

  • Более быстрый старт роста.
  • Лучшая аэрация почвы.
  • Меньше риска загнивания.
  • Более простой уход в течение сезона.

Почему урожай больше

Рыхлая почва не мешает формированию картофелин, растение не тратит силы на прорастание через толстый слой земли и активнее развивает корневую систему. Благодаря этому клубни растут равномерно, становятся крупнее и созревают быстрее даже в прохладный сезон.

Мы уже писали о том, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Подробнее рассказывали о том, почему пепел стоит рассыпать под деревьями и как он влияет на урожай сада.

урожай советы огород картошка сад эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации