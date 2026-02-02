Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посадите малину правильно — урожай будет в разы больше

Посадите малину правильно — урожай будет в разы больше

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:54
Как правильно сажать малину - подготовка борозды, дренаж, удобрения и уход
Человек посадил малину. Фото: Focus Garden

Садоводы объяснили, что для обильного урожая важно правильно подготовить борозду, заменить почву и обеспечить влагоудерживающий слой. Весенняя посадка малины в 2026 году дает отличные результаты при условии соблюдения нескольких простых шагов.

Новини.LIVE объясняет, как сажать малину и какой уход обеспечит стабильный урожай.

Реклама
Читайте также:

Подготовьте борозду правильно

Малина имеет поверхностную корневую систему, поэтому важно заменить неглубокий слой почвы на питательный. Выройте борозду глубиной 1,5-2 штыка лопаты и уберите бедную почву, чтобы растение получало достаточно влаги и питательных веществ из верхних слоев.

Сделайте дренажный слой

На дно кладут крупные ветки или пеньки, поверх — более мелкие ветки и солому. Такая конструкция удерживает влагу, улучшает структуру почвы и постепенно привлекает червей. Если соломы нет, подойдет сухостой или свежая трава.

Замените почву и внесите удобрения

Борозду заполняют перегноем или смесью перегноя с почвой. Добавляют древесную или травяную золу — она обеспечивает малину питательными элементами и ускоряет рост. Хорошо перемешайте золу с землей, чтобы питание распределилось равномерно.

Посадите и укоротите саженцы

Если на корнях мало земли, побеги укорачивают до 10-15 см — это помогает малине быстрее адаптироваться. Сажать глубоко не нужно: у растения поверхностные корни. После посадки обязательно замульчируйте соломой и обильно полейте.

Обеспечьте правильный уход

Малина любит влагу, но реагирует на переувлажнение, поэтому дренажный слой критически важен. В дальнейшем поливайте в канаву, используйте капельную ленту, подкармливайте и обрабатывайте от грибков и вредителей.

Мы уже писали о том, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Ранее объясняли то, какие растения быстро выходят из-под контроля и чем их можно заменить без риска для участка.

Подробнее рассказывали о том, как избавиться от сквозняков через окна с помощью простого фланелевого валика и сохранить тепло в доме.

удобрения советы огород сад малина уход кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации