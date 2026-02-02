Как правильно сажать малину - подготовка борозды, дренаж, удобрения и уход

Человек посадил малину. Фото: Focus Garden

Садоводы объяснили, что для обильного урожая важно правильно подготовить борозду, заменить почву и обеспечить влагоудерживающий слой. Весенняя посадка малины в 2026 году дает отличные результаты при условии соблюдения нескольких простых шагов.

Новини.LIVE объясняет, как сажать малину и какой уход обеспечит стабильный урожай.

Подготовьте борозду правильно

Малина имеет поверхностную корневую систему, поэтому важно заменить неглубокий слой почвы на питательный. Выройте борозду глубиной 1,5-2 штыка лопаты и уберите бедную почву, чтобы растение получало достаточно влаги и питательных веществ из верхних слоев.

Сделайте дренажный слой

На дно кладут крупные ветки или пеньки, поверх — более мелкие ветки и солому. Такая конструкция удерживает влагу, улучшает структуру почвы и постепенно привлекает червей. Если соломы нет, подойдет сухостой или свежая трава.

Замените почву и внесите удобрения

Борозду заполняют перегноем или смесью перегноя с почвой. Добавляют древесную или травяную золу — она обеспечивает малину питательными элементами и ускоряет рост. Хорошо перемешайте золу с землей, чтобы питание распределилось равномерно.

Посадите и укоротите саженцы

Если на корнях мало земли, побеги укорачивают до 10-15 см — это помогает малине быстрее адаптироваться. Сажать глубоко не нужно: у растения поверхностные корни. После посадки обязательно замульчируйте соломой и обильно полейте.

Обеспечьте правильный уход

Малина любит влагу, но реагирует на переувлажнение, поэтому дренажный слой критически важен. В дальнейшем поливайте в канаву, используйте капельную ленту, подкармливайте и обрабатывайте от грибков и вредителей.

