Почему нужно белить деревья зимой - защита коры от солнца и морозобоин

В феврале деревья под ударом — побелка защищает от морозобоин
В конце января и в феврале солнце становится особенно опасным для коры плодовых деревьев, вызывая трещины и глубокие морозобоины. В этот период побелка является критически важной для сохранения сада.
Новини.LIVE рассказывает, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.
Почему зимнее солнце опасно
В феврале темная кора яблонь и груш нагревается значительно быстрее, чем воздух. Из-за этого внутри ствола запускается сокодвижение, а ночной мороз мгновенно замораживает жидкость. Ткани расширяются, и кора трескается изнутри — образуются глубокие морозобоины.
Самые уязвимые места:
- южная сторона ствола;
- развилки и основания скелетных ветвей;
- молодые деревья с тонкой корой.
Зачем белить деревья именно зимой
Побелка работает как зеркало — белый цвет отражает солнце и не дает коре нагреваться днем. Деревья остаются в состоянии покоя, и перепады температур не вредят тканям. Весенняя побелка декоративная, а зимняя — защитная.
Важно:
- белить нужно в тихий день с температурой около нуля;
- раствор должен высохнуть до ночных морозов;
- не наносить побелку на мокрый или обледенелый ствол.
Как подготовить дерево к побелке
Перед работой осмотрите кору. Отслоившиеся участки аккуратно снимите деревянным скребком, не травмируя живую ткань. Наносите побелку не только внизу — поднимайтесь к основанию ветвей, потому что именно эти зоны страдают больше всего.
Какой раствор использовать зимой
Обычная известь зимой быстро смывается дождем или мокрым снегом. Чтобы побелка держалась дольше, в смесь добавляют клеящие компоненты:
- хозяйственное мыло;
- специальный садовый клей;
- крахмальный или глиняный раствор.
Такой состав образует плотный слой, который удерживается на коре и надежно защищает деревья до весны.
