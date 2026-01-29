Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород В феврале деревья под ударом — побелка защищает от морозобоин

В феврале деревья под ударом — побелка защищает от морозобоин

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 15:15
Почему нужно белить деревья зимой - защита коры от солнца и морозобоин
Человек белит дерево в саду. Фото: Pinterest

В конце января и в феврале солнце становится особенно опасным для коры плодовых деревьев, вызывая трещины и глубокие морозобоины. В этот период побелка является критически важной для сохранения сада.

Новини.LIVE рассказывает, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Реклама
Читайте также:

Почему зимнее солнце опасно

В феврале темная кора яблонь и груш нагревается значительно быстрее, чем воздух. Из-за этого внутри ствола запускается сокодвижение, а ночной мороз мгновенно замораживает жидкость. Ткани расширяются, и кора трескается изнутри — образуются глубокие морозобоины.

Самые уязвимые места:

  • южная сторона ствола;
  • развилки и основания скелетных ветвей;
  • молодые деревья с тонкой корой.

Зачем белить деревья именно зимой

Побелка работает как зеркало — белый цвет отражает солнце и не дает коре нагреваться днем. Деревья остаются в состоянии покоя, и перепады температур не вредят тканям. Весенняя побелка декоративная, а зимняя — защитная.

Важно:

  • белить нужно в тихий день с температурой около нуля;
  • раствор должен высохнуть до ночных морозов;
  • не наносить побелку на мокрый или обледенелый ствол.

Как подготовить дерево к побелке

Перед работой осмотрите кору. Отслоившиеся участки аккуратно снимите деревянным скребком, не травмируя живую ткань. Наносите побелку не только внизу — поднимайтесь к основанию ветвей, потому что именно эти зоны страдают больше всего.

Какой раствор использовать зимой

Обычная известь зимой быстро смывается дождем или мокрым снегом. Чтобы побелка держалась дольше, в смесь добавляют клеящие компоненты:

  • хозяйственное мыло;
  • специальный садовый клей;
  • крахмальный или глиняный раствор.

Такой состав образует плотный слой, который удерживается на коре и надежно защищает деревья до весны.

Мы уже писали о том, где абрикос растет лучше всего и почему эта культура требует особых условий.

Ранее объясняли то, почему пепел стоит рассыпать под деревьями и как он влияет на урожай сада.

Подробнее рассказывали о том, какие растения нельзя сажать рядом с персиком и почему это важно для урожайности.

деревья зима советы сад защита побелка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации