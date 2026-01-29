Почему нужно белить деревья зимой - защита коры от солнца и морозобоин

Человек белит дерево в саду. Фото: Pinterest

В конце января и в феврале солнце становится особенно опасным для коры плодовых деревьев, вызывая трещины и глубокие морозобоины. В этот период побелка является критически важной для сохранения сада.

Новини.LIVE рассказывает, зачем белить стволы зимой и как правильно это делать.

Почему зимнее солнце опасно

В феврале темная кора яблонь и груш нагревается значительно быстрее, чем воздух. Из-за этого внутри ствола запускается сокодвижение, а ночной мороз мгновенно замораживает жидкость. Ткани расширяются, и кора трескается изнутри — образуются глубокие морозобоины.

Самые уязвимые места:

южная сторона ствола;

развилки и основания скелетных ветвей;

молодые деревья с тонкой корой.

Зачем белить деревья именно зимой

Побелка работает как зеркало — белый цвет отражает солнце и не дает коре нагреваться днем. Деревья остаются в состоянии покоя, и перепады температур не вредят тканям. Весенняя побелка декоративная, а зимняя — защитная.

Важно:

белить нужно в тихий день с температурой около нуля;

раствор должен высохнуть до ночных морозов;

не наносить побелку на мокрый или обледенелый ствол.

Как подготовить дерево к побелке

Перед работой осмотрите кору. Отслоившиеся участки аккуратно снимите деревянным скребком, не травмируя живую ткань. Наносите побелку не только внизу — поднимайтесь к основанию ветвей, потому что именно эти зоны страдают больше всего.

Какой раствор использовать зимой

Обычная известь зимой быстро смывается дождем или мокрым снегом. Чтобы побелка держалась дольше, в смесь добавляют клеящие компоненты:

хозяйственное мыло;

специальный садовый клей;

крахмальный или глиняный раствор.

Такой состав образует плотный слой, который удерживается на коре и надежно защищает деревья до весны.

