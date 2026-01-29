Чому потрібно білити дерева взимку - захист кори від сонця й морозобоїн

Людина білить дерево в саду. Фото: Pinterest

Наприкінці січня та у лютому сонце стає особливо небезпечним для кори плодових дерев, спричиняючи тріщини та глибокі морозобоїни. У цей період побілка є критично важливою для збереження саду.

Новини.LIVE розповідає, навіщо білити стовбури взимку та як правильно це робити.

Чому зимове сонце небезпечне

У лютому темна кора яблунь і груш нагрівається значно швидше, ніж повітря. Через це всередині стовбура запускається сокорух, а нічний мороз миттєво заморожує рідину. Тканини розширюються, і кора тріскає зсередини — утворюються глибокі морозобоїни.

Найвразливіші місця:

південна сторона стовбура;

розвилки та основи скелетних гілок;

молоді дерева з тонкою корою.

Навіщо білити дерева саме взимку

Побілка працює як дзеркало — білий колір відбиває сонце та не дає корі нагріватися вдень. Дерева залишаються у стані спокою, і перепади температур не шкодять тканинам. Весняна побілка декоративна, а зимова — захисна.

Важливо:

білити потрібно у тихий день із температурою близько нуля;

розчин має висохнути до нічних морозів;

не наносити побілку на мокрий або обмерзлий стовбур.

Як підготувати дерево до побілки

Перед роботою огляньте кору. Відшаровані ділянки акуратно зніміть дерев’яним шкребком, не травмуючи живу тканину. Наносьте побілку не лише внизу — підіймайтесь до основи гілок, бо саме ці зони страждають найбільше.

Який розчин використовувати взимку

Звичайне вапно взимку швидко змивається дощем чи мокрим снігом. Щоб побілка трималася довше, у суміш додають клеючі компоненти:

господарське мило;

спеціальний садовий клей;

крохмальний або глиняний розчин.

Такий склад утворює щільний шар, який утримується на корі й надійно захищає дерева до весни.

