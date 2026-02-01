Видео
Эти декоративные растения могут разрушить ваш дом и сад

Эти декоративные растения могут разрушить ваш дом и сад

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 12:22
Какие растения нельзя сажать возле дома - 11 опасных инвазивных видов и замены
Бамбук растет возле забора. Фото: Pinterest

Некоторые декоративные растения способны превратиться в агрессивных "захватчиков", которые вредят саду, вытесняют другие культуры и даже разрушают здания. Специалисты назвали виды, которые лучше не высаживать.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения быстро выходят из-под контроля и чем их можно заменить без риска для участка.

Читайте также:

Почему инвазивные растения опасны

Эти виды быстро разрастаются, подавляют местную флору, истощают почву и могут повреждать фундаменты и дорожки. Контролировать их практически невозможно без регулярного удаления и специальных мероприятий. Многие инвазивные растения образуют агрессивные корневые системы, которые прорастают под зданиями и разрушают покрытия. Из-за этого они представляют риск не только для сада, но и для всего участка.

11 растений, которые нельзя сажать рядом с домом и в саду

Японская спирея

Стремительно захватывает территорию и оставляет жизнеспособные семена на годы.
Альтернатива: сорняк Джо Пай.

Китайская глициния

Оплетает деревья, душит их и разрушает опоры.
Альтернатива: американская глициния, коралловая жимолость.

Кудзу

Самый агрессивный "захватчик": подавляет экосистемы и растет взрывообразно.
Альтернатива: ползучая Дженни.

Бамбук

Корни прорывают фундаменты, тротуары и любые препятствия.
Альтернатива: мискантус, ковыль.

Клен обыкновенный

Поверхностные корни истощают почву и мешают расти другим растениям.
Альтернатива: клен красный.

Пурпурный вербейник

Во влажных зонах вытесняет местные виды.
Альтернатива: сорняк Джо Пай.

Барвинок

Формирует плотные заросли и подавляет соседние растения.
Альтернатива: ползучие флоксы.

Японский спорыш

Может прорывать бетон, асфальт и фундаменты — один из самых опасных видов.
Альтернатива: ползучий тимьян.

Нандина

Стремительно размножается, вытесняя местные растения.
Альтернатива: падуб, кизил, зимняя ягода.

Бирючина

Создает непроходимые заросли и не подходит для насекомых-опылителей.
Альтернатива: калина, бузина.

Английский плющ

Задушивает деревья, распространяет болезни и разрушает стены зданий.
Альтернатива: бостонский плющ.

Как выбрать безопасные растения для участка

  • Отдавайте предпочтение местным видам.
  • Избегайте агрессивных корневых систем.
  • Проверяйте статус растения — некоторые официально признаны инвазивными.
  • Используйте рекомендованные альтернативы с контролируемым ростом.

Так вы сохраните сад, уникальную экосистему и защитите дом от нежелательных повреждений.

растения советы сад опасность дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
