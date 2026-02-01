Какие растения нельзя сажать возле дома - 11 опасных инвазивных видов и замены

Эти декоративные растения могут разрушить ваш дом и сад
Некоторые декоративные растения способны превратиться в агрессивных "захватчиков", которые вредят саду, вытесняют другие культуры и даже разрушают здания. Специалисты назвали виды, которые лучше не высаживать.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения быстро выходят из-под контроля и чем их можно заменить без риска для участка.
Почему инвазивные растения опасны
Эти виды быстро разрастаются, подавляют местную флору, истощают почву и могут повреждать фундаменты и дорожки. Контролировать их практически невозможно без регулярного удаления и специальных мероприятий. Многие инвазивные растения образуют агрессивные корневые системы, которые прорастают под зданиями и разрушают покрытия. Из-за этого они представляют риск не только для сада, но и для всего участка.
11 растений, которые нельзя сажать рядом с домом и в саду
Японская спирея
Стремительно захватывает территорию и оставляет жизнеспособные семена на годы.
Альтернатива: сорняк Джо Пай.
Китайская глициния
Оплетает деревья, душит их и разрушает опоры.
Альтернатива: американская глициния, коралловая жимолость.
Кудзу
Самый агрессивный "захватчик": подавляет экосистемы и растет взрывообразно.
Альтернатива: ползучая Дженни.
Бамбук
Корни прорывают фундаменты, тротуары и любые препятствия.
Альтернатива: мискантус, ковыль.
Клен обыкновенный
Поверхностные корни истощают почву и мешают расти другим растениям.
Альтернатива: клен красный.
Пурпурный вербейник
Во влажных зонах вытесняет местные виды.
Альтернатива: сорняк Джо Пай.
Барвинок
Формирует плотные заросли и подавляет соседние растения.
Альтернатива: ползучие флоксы.
Японский спорыш
Может прорывать бетон, асфальт и фундаменты — один из самых опасных видов.
Альтернатива: ползучий тимьян.
Нандина
Стремительно размножается, вытесняя местные растения.
Альтернатива: падуб, кизил, зимняя ягода.
Бирючина
Создает непроходимые заросли и не подходит для насекомых-опылителей.
Альтернатива: калина, бузина.
Английский плющ
Задушивает деревья, распространяет болезни и разрушает стены зданий.
Альтернатива: бостонский плющ.
Как выбрать безопасные растения для участка
- Отдавайте предпочтение местным видам.
- Избегайте агрессивных корневых систем.
- Проверяйте статус растения — некоторые официально признаны инвазивными.
- Используйте рекомендованные альтернативы с контролируемым ростом.
Так вы сохраните сад, уникальную экосистему и защитите дом от нежелательных повреждений.
Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.
Ранее объясняли то, как правильно подкармливать клубнику и что делать с кустами, чтобы урожай увеличился вдвое.
Подробнее рассказывали о том, каких весенних ошибок нужно избегать и как правильно подготовить огород к сезону.
Читайте Новини.LIVE!