Які рослини не можна садити біля дому - 11 небезпечних інвазивних видів і заміни

Деякі декоративні рослини здатні перетворитися на агресивних "загарбників", що шкодять саду, витісняють інші культури й навіть руйнують будівлі. Фахівці назвали види, яких краще не висаджувати.

Новини.LIVE розповідає, які рослини швидко виходять з-під контролю та чим їх можна замінити без ризику для ділянки.

Чому інвазивні рослини небезпечні

Ці види швидко розростаються, пригнічують місцеву флору, виснажують ґрунт і можуть пошкоджувати фундаменти та доріжки. Контролювати їх практично неможливо без регулярного видалення та спеціальних заходів. Багато інвазивних рослин утворюють агресивні кореневі системи, які проростають під будівлями та руйнують покриття. Через це вони становлять ризик не лише для саду, а й для всієї ділянки.

11 рослин, які не можна садити поруч з домом і в саду

Японська спірея

Стрімко захоплює територію та залишає життєздатне насіння на роки.

Альтернатива: бур’ян Джо Пай.

Китайська гліцинія

Обплітає дерева, задушує їх і руйнує опори.

Альтернатива: американська гліцинія, коралова жимолость.

Кудзу

Найагресивніший "загарбник": пригнічує екосистеми та росте вибухово.

Альтернатива: повзуча Дженні.

Бамбук

Корені проривають фундаменти, тротуари та будь-які перешкоди.

Альтернатива: міскантус, ковила.

Клен звичайний

Поверхневе коріння виснажує ґрунт і заважає рости іншим рослинам.

Альтернатива: клен червоний.

Пурпуровий вербейник

У вологих зонах витісняє місцеві види.

Альтернатива: бур’ян Джо Пай.

Барвінок

Формує щільні зарості та пригнічує сусідні рослини.

Альтернатива: повзучі флокси.

Японський спориш

Може проривати бетон, асфальт і фундаменти — один із найнебезпечніших видів.

Альтернатива: повзучий чебрець.

Нандіна

Стрімко розмножується, витісняючи місцеві рослини.

Альтернатива: падуб, кизил, зимова ягода.

Бирючина

Створює непрохідні зарості і не підходить для комах-запилювачів.

Альтернатива: калина, бузина.

Англійський плющ

Задушує дерева, поширює хвороби та руйнує стіни будівель.

Альтернатива: бостонський плющ.

Як обрати безпечні рослини для ділянки

Віддавайте перевагу місцевим видам.

Уникайте агресивних кореневих систем.

Перевіряйте статус рослини — деякі офіційно визнані інвазивними.

Використовуйте рекомендовані альтернативи з контрольованим ростом.

Так ви збережете сад, унікальну екосистему та захистите будинок від небажаних ушкоджень.

