Як швидко проростити буряк - простий спосіб городників із наповнювачем

Людина садить насіння буряка. Фото: Decorexpro

Городники назвали простий і доступний спосіб, який прискорює пророщування буряка до 1-2 днів замість звичних тижнів. Метод працює завдяки матеріалу, який зазвичай ніяк не пов’язують із городом.

Новини.LIVE розповідає, як швидко проростити насіння буряка за допомогою мінерального наповнювача.

Реклама

Читайте також:

Чому буряк сходить повільно

Насіння буряка має щільну оболонку, через яку проростання затягується на тиждень і більше. Саме тому важливо створити середовище з постійною вологістю та доступом повітря. Без правильної підготовки насіння часто "прокидається" нерівномірно, що знижує якість майбутніх сходів.

Простий трюк городників

Для пророщування використовують мінеральний або бентонітовий наповнювач без ароматизаторів — він:

швидко вбирає та утримує вологу;

забезпечує доступ повітря;

не утворює щільних грудок, що заважають насінню.

Як проростити буряк у наповнювачі

Злегка зволожити наповнювач теплою водою. Насипати його в невелику місткість. Розкласти насіння буряка та злегка втиснути. Накрити ємність кришкою або плівкою й поставити в тепло.

Після пророщування

Сіянці легко пересадити у ґрунт — наповнювач не травмує корінці та не заважає подальшому росту. Паростки швидко адаптуються й продовжують розвиватися без стресу. Важливо лише висадити їх у добре зволожений субстрат, щоб підтримати темп подальшого росту.

Ми вже писали про те, які сорти чері обрати та чому вони вважаються найвдалішими.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати живці троянд та укорінити їх взимку.

Детальніше розповідали про те, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.