Как быстро прорастить свеклу - простой способ огородников с наполнителем

Огородники назвали простой и доступный способ, который ускоряет проращивание свеклы до 1-2 дней вместо привычных недель. Метод работает благодаря материалу, который обычно никак не связывают с огородом.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Почему свекла всходит медленно

Семена свеклы имеют плотную оболочку, из-за которой прорастание затягивается на неделю и более. Именно поэтому важно создать среду с постоянной влажностью и доступом воздуха. Без правильной подготовки семена часто "просыпаются" неравномерно, что снижает качество будущих всходов.

Простой трюк огородников

Для проращивания используют минеральный или бентонитовый наполнитель без ароматизаторов — он:

быстро впитывает и удерживает влагу;

обеспечивает доступ воздуха;

не образует плотных комков, мешающих семенам.

Как прорастить свеклу в наполнителе

Слегка увлажнить наполнитель теплой водой. Насыпать его в небольшую емкость. Разложить семена свеклы и слегка вдавить. Накрыть емкость крышкой или пленкой и поставить в тепло.

После проращивания

Сеянцы легко пересадить в грунт — наполнитель не травмирует корешки и не мешает дальнейшему росту. Ростки быстро адаптируются и продолжают развиваться без стресса. Важно лишь высадить их в хорошо увлажненный субстрат, чтобы поддержать темп дальнейшего роста.

