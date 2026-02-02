Видео
Главная Дом и огород Неожиданный способ, который ускоряет всходы свеклы в разы

Неожиданный способ, который ускоряет всходы свеклы в разы

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 00:58
Как быстро прорастить свеклу - простой способ огородников с наполнителем
Человек сажает семена свеклы. Фото: Decorexpro

Огородники назвали простой и доступный способ, который ускоряет проращивание свеклы до 1-2 дней вместо привычных недель. Метод работает благодаря материалу, который обычно никак не связывают с огородом.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро прорастить семена свеклы с помощью минерального наполнителя.

Читайте также:

Почему свекла всходит медленно

Семена свеклы имеют плотную оболочку, из-за которой прорастание затягивается на неделю и более. Именно поэтому важно создать среду с постоянной влажностью и доступом воздуха. Без правильной подготовки семена часто "просыпаются" неравномерно, что снижает качество будущих всходов.

Простой трюк огородников

Для проращивания используют минеральный или бентонитовый наполнитель без ароматизаторов — он:

  • быстро впитывает и удерживает влагу;
  • обеспечивает доступ воздуха;
  • не образует плотных комков, мешающих семенам.

Как прорастить свеклу в наполнителе

  1. Слегка увлажнить наполнитель теплой водой.
  2. Насыпать его в небольшую емкость.
  3. Разложить семена свеклы и слегка вдавить.
  4. Накрыть емкость крышкой или пленкой и поставить в тепло.

После проращивания

Сеянцы легко пересадить в грунт — наполнитель не травмирует корешки и не мешает дальнейшему росту. Ростки быстро адаптируются и продолжают развиваться без стресса. Важно лишь высадить их в хорошо увлажненный субстрат, чтобы поддержать темп дальнейшего роста.

Мы уже писали о том, какие сорта черри выбрать и почему они считаются самыми удачными.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить черенки роз и укоренить их зимой.

Подробнее рассказывали о том, почему пепел стоит рассыпать под деревьями и как он влияет на урожай сада.

советы посев рассада эффективные способы свекла
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
