Как вырастить крепкую рассаду без фитоламп - главные условия и ошибки огородников

Крепкая рассада без фитоламп — секрет в правильных условиях
Рассада вытягивается не из-за отсутствия фитоламп, а из-за неправильных условий выращивания. Именно сроки посева, температура и освещение определяют силу будущих растений и урожай.
как создать правильные условия, чтобы получить крепкую рассаду без дополнительных ламп.
Почему рассада тянется
Большинство проблем возникает не из-за нехватки лампы, а из-за неправильных условий. Рассада вытягивается, если температура завышена, посев сделан слишком рано или свет поступает неравномерно. При пересушивании или чрезмерном тепле стебли растут быстрее, но ослабевают.
Основные причины:
- слишком ранний посев;
- высокая температура;
- недостаток света в зоне, где стоят стаканчики;
- слишком густое размещение растений.
Условия, которые заменяют фитолампы
- Сеять в правильные сроки, чтобы рассада не перерастала.
- Ставить стаканчики на южное или юго-восточное окно.
- Обеспечить прохладу: 18-20°C днем, 14-16°C ночью.
- Не переливать — увлажнять только после подсыхания почвы.
- Располагать растения не плотно, чтобы не затеняли друг друга.
Как улучшить естественное освещение
Поставьте перед растениями отражающий экран из фольги — он возвращает свет обратно и делает освещение более равномерным. Важно не ставить стаканчики плотно, чтобы растения не затеняли друг друга.
Когда лампа все-таки нужна
Дополнительный свет понадобится лишь на северных окнах или если здания и деревья закрывают солнце. Но необязательно покупать цветные фитолампы — обычный белый LED-свет тоже подходит. Лампы или LED-ленты ставят на высоте 20-30 см, чтобы не обжечь листья.
